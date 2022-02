Shoppingcenter mit BVB-Haltestelle – Diese Läden sollen Basler Einkaufstouristen anlocken An der Endstation des 8er-Trams in Weil am Rhein (D) entsteht ein grosses Einkaufszentrum. Die Dreiländergalerie stellt nun seine Mieter vor. Boris Burkhardt

Ein perfekter Standortfaktor für das Einkaufszentrum Dreiländergalerie im Zentrum von Weil am Rhein: Das 8er-Tram fährt in der Endhaltestellen-Schlaufe mitten durch das Gebäude. Foto: Lucia Hunziker

Das 8er-Tram fährt in der Endhaltestellen-Schlaufe mitten durch das Gebäude. Ein doppelt cooler Standortfaktor für die Dreiländergalerie im Zentrum von Weil am Rhein: einmal als architektonischer Gag und weil das Tram wörtlich bis vor die Ladentür fährt. Aber welche Läden werden es sein? Dank der Schweizer Kundschaft herrscht entlang der Schweizer Grenze in Deutschland in Quantität und Sortiment bereits ein Angebot, wie es erst wieder in Frankfurt oder München zu finden ist.