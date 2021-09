Art Parcours – Diese Kunst ist für alle da An 20 Orten in der Stadt sind während der Art Arbeiten internationaler Künstler kostenlos an öffentlich zugänglichen Stationen ausgestellt. Julia Konstantinidis

Parcours-Kurator Samuel Leuenberger (rechts) trifft vergangene Woche den mexikanischen Künstler Rodrigo Hernandez (Mitte) und Matteo Consonni von der Galerie Madragoa an der Theaterstrasse beim Aufbau ihrer Parcours-Station. Foto: Pino Covino

Beim Warten aufs Tram in den Vitrinen des Theaters die Arbeit des jungen Künstlers Rodrigo Hernandez aus Mexiko kennen lernen oder beim Geldabheben auf der UBS am Bankverein das Werk des litauischen Künstlers Augustas Serapinas bewundern: Während der Art-Woche bietet der Parcours allen die Möglichkeit, Kunst ganz ohne (VIP-)Ticket an öffentlich zugänglichen Orten zu erleben.

Samuel Leuenberger kuratiert den Rundgang zum sechsten Mal und hat in der Innenstadt zwischen Kunstmuseum und Pharmaziemuseum 18 Stationen aufgebaut, wo Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt ihre Arbeit präsentieren. «Bei der Vorbereitung der diesjährigen Ausgabe gab es keine normalen Abläufe. Galerien, Künstler und auch wir durchliefen in den vergangenen zwei Jahren eine schwierige Zeit. Umso glücklicher bin ich, dass wir den Parcours nun durchführen können», sagt er.