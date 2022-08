Interview mit Margrit Stamm – «Diese Kinder stehen unter Dauerstrom» Die Erziehungswissenschaftlerin warnt Eltern zum Schulstart vor einem unterschätzten Problem: Immer mehr Kinder würden zu Überleistern – mit erschreckenden Folgen. Nadja Pastega

Margrit Stamm in Aarau, wo sie das Forschungsinstitut Swiss Education führt. Foto: Valentina Verdesca

Margrit Stamm kennt die Ängste und Nöte in Schweizer Familien. Sie ist eine der bekanntesten Stimmen, wenn es um Erziehungsfragen geht, und veröffentlichte zahlreiche Bücher zum Thema. Nächste Woche erscheint ihr neues Werk: «Angepasst, strebsam, unglücklich». Ein Debattenbuch, in dem es um Erziehung und Kindheit in der Hochleistungsgesellschaft geht.