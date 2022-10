Buchprojekt und Ausstellung – Diese Karten führen zu Reisen im Kopf Für die Basler Künstlerin Silvia Buol sind Landkarten nicht nur ein Hilfsmittel auf dem Weg von A nach Z, sondern auch Quelle für kreative Arbeit. Julia Konstantinidis

Silvia Buol: Rhyzome, Kairo, 2022, Tusche und Kreide auf Stadtplan 1:20’000, 48 × 59,8 cm Foto: Kathrin Schulthess

Stadtpläne, Land- und Wanderkarten sind in ihrer Akribie faszinierende Abbildungen unserer Welt. Wer an sein Ziel gelangen will, hält sich am besten genau an die vorgezeichneten Wege. Wer die Karten aber als Vorlage für imaginäre Reisen, die Verläufe von Flüssen und Strassen, die Formen von Bergen und Gletschern als Inspiration für den Aufbruch zu kreativen Spaziergängen nimmt, findet in den Plänen schier unendlich viel Material.

Silvia Buol: Tektoniklinien, Livigno, 2021, Acryl und Kreide auf Karte Zernez 1:50’000, 24,3 × 34,7 cm Foto: Kathrin Schulthess

Die Basler Künstlerin Silvia Buol ist schon lange fasziniert von den Welten, in die sie abtauchen kann, wenn sie eine Landkarte auseinanderfaltet. Während der Pandemie hat sie angefangen, sich auch künstlerisch damit zu beschäftigen: «Wenn man nicht real reisen kann, schaut man Karten an und überlegt, wie es wäre, wenn man sich dort bewegen würde.»

Silvia Buol: Leichtes Dahinfahren, Skandinavien, 2021, Acryl und Kreide auf Karte 1:2’750’000, 71,6 × 53 cm Foto: Kathrin Schulthess

Entstanden sind verschiedene Werkgruppen, in denen sich die bildende Künstlerin, die auch in zeitgenössischem Tanz ausgebildet ist, mit unterschiedlichen Techniken langsam der Materie annäherte.

Silvia Buol: Im Innern, Le Tour Noir, 2021, Acryl und Kreide auf Karte Montblanc / Grand Combin 1:50’000, 19 × 13 cm Foto: Daniel Spehr

Sie untersuchte etwa, wie die Berge aufgebaut sind und was passiert, wenn sie die Berge farbig einkreist. Im Werk «Vor und nach unserer Zeit, erodiert, Ofenpass» etwa ist auf der Grundlage der Karte quasi eine weitere entstanden, auf der sich bunte Gebiete organisch miteinander verbinden.

Silvia Buol: Vor und nach unserer Zeit, erodiert, Ofenpass, 2021, Acryl und Kreide auf Papier, 50 × 70 cm Foto: Kathrin Schulthess

«Karten sind toll, aber sie sind auch sehr starr und die Landschaft ist eigentlich etwas sehr Bewegtes», sagt Buol. Bei der Entstehung dieses Bildes habe sie sich deshalb vorgestellt, wie das Gebirge vor unserer Zeit und nach unserer Zeit aussehen könnte.

Silvia Buol: Kneepieces, Zug, 2021, Acryl und Kreide auf Schweizer Strassenatlas, 26 × 16,5 cm Foto: Daniel Spehr

In einer anderen Serie von Bildern, den Kneepieces, legte Buol ihr Knie unter die Karte und malte den Umriss ihres Körperteils mit Kreide über Strassen, Parks und Seen. Zu sehen sind die Arbeiten, die mal verspielt und zart, mal hart und aggressiv anmuten, bis zum 29. Oktober in der Galerie Stampa.

Silvia Buol: Spannungsnetz, Zug, 2022, Tusche und Kreide auf Stadtplan 1:8’000, 62,8 × 42 cm Foto: Kathrin Schulthess

Gemeinsam mit Simon Baur, Kunsthistoriker und BaZ-Mitarbeiter, hat Buol zudem ein grossformatiges und bildstarkes Buch erarbeitet, das die Arbeiten in 16 Kapiteln zeigt.

Silvia Buol: Kurze Wege, Mitki Masurien, 2021, Acryl und Kreide auf Karte 1:120’000, 71,8 × 47,6 cm Foto: Kathrin Schulthess

Zu jedem Einzelnen wählten die Autoren jeweils Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus, die sich ebenfalls mit Bewegung und Bewegungsmöglichkeiten auseinandersetzten. Aus kunsthistorischer Sicht zeigt Baur in seinen Texten die Zugänge dieser Kunstschaffenden zum Thema auf.

Im Buch «Silvia Buol. Von kurzen und langen Wegen. Impulse heiteren Vergnügens. Texte Simon Baur» sind die Bilder von Silvia Buol in 16 Kapiteln aufgeteilt.





Julia Konstantinidis ist seit 2020 Redaktorin im BaZ-Ressort Kultur&Gesellschaft. Mehr Infos

