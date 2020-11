Pop-Briefing – Diese junge Zürcherin verdreht uns den Kopf In der heutigen Pop-Kolumne gibts Sibylle Bergs Lieblingsmusik, eine Idee, wie SRF die Musikszene froh stimmen könnte und eine Erinnerung an eine sehr sonderbare Schweizer Band. André Hebeisen

Wie wärs mit ein bisschen mehr Sendezeit für Schweizer Musik im heimischen Fernsehen: zum Beispiel für die staunenswerte Pina Jung? Foto: Dady Kenny

Das muss man hören

Es ist also wieder so weit: Es gilt nach Musik zu fahnden, die uns wohlig in die Heimarbeit geleitet. Und es gilt, sich wieder am Kleinen zu erfreuen: Die belgischen Schöngeist-Schwarzmaler Balthazar schenken uns mit «Losers» einen Track, der eine wunderbar schlurfige Pracht entwickelt – gleichzeitig süffig und besoffen. Und da ist diese Zeile, die sich alle Kulturschaffenden aufs Steissbein tätowieren könnten: «We are losers on the verge of something great». Das Stück ist der erste Vorbote eines neuen Albums, das bereits im Januar 2021 erscheinen soll.