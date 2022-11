Der Weg in den Bundesrat – Diese Hürden warten auf Eva Herzog Die Basler SP-Ständerätin hat gute Chancen, in die Landesregierung gewählt zu werden. Doch auf sie warten anspruchsvolle drei Wochen. Thomas Dähler

Kurz nachdem sie ihre Bundesratskandidatur erklärt hat, stellt sich Eva Herzog in Bern der Fotografin. Foto: Franziska Rothenbühler

Für die Basler Bundesratskandidatin Eva Herzog werden die kommenden Tage hektischer. Am Donnerstagabend wird Herzog an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung von der SP Basel-Stadt offiziell als Bundesratskandidatin der SP für die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga nominiert werden. Kandidaturen müssen der SP Schweiz bis am kommenden Montag um 12 Uhr eingereicht werden.