Apple, Samsung, Huawei – Diese Handy-Neuheiten kommen im Herbst Es wäre ungeschickt, jetzt ein neues Smartphone zu kaufen – denn in den nächsten Wochen stellen die Hersteller ihre neusten Modelle vor. Wir zeigen, was die nächsten Monate bringen. Rafael Zeier

An Weihnachten denkt im Moment wohl noch kaum jemand. Die Technikkonzerne schon. Denn die müssen in den nächsten Wochen und Monaten die Geräte vorstellen, die dann zum grossen Fest in den Regalen stehen oder noch besser unter dem Baum liegen sollen.

Erfahrungsgemäss werden die wichtigsten Neuheiten rund um Computer und Smartphones zwischen Mitte August und November vorgestellt. Darum lohnt es sich auch, mit einem Kauf zu warten. Nicht dass man Ende August ein neues iPhone kauft und sich dann ein paar Wochen später ärgert, dass das neue Modell zum gleichen Preis mehr bietet.

