Corona-Fazit der Behörden – Diese Grafik widerspricht dem positiven BAG-Bericht Eine externe Untersuchung im Auftrag des Bundes lobt das Schweizer Pandemie-Management. Doch ein entscheidender Punkt wird darin kleingehalten. Yannick Wiget Luca De Carli Marc Brupbacher Patrick Vögeli

Gut gemacht – so lautet in aller Kürze das Fazit einer vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestellten Studie zur Bewältigung der Pandemie durch die Schweizer Behörden. Oder in den Worten der Autorinnen und Autoren: «Bund und Kantone haben meist angemessen und, von Ausnahmen abgesehen, zeitgerecht auf die Covid-Bedrohungslage reagiert.» BAG-Direktorin Anne Lévy sagte am Dienstag an der Präsentation der Studie: «Es ist schön, zu hören, dass wir gute Arbeit geleistet haben.»