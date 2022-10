Neues Erlebniscenter in Münchenstein – Diese Gitterfassade besteht aus alten Strommasten In Münchenstein wird im Oktober das Science- und Erlebniscenter für Klima und Energie eröffnet. Der Neubau stammt zu 70 Prozent aus nachhaltigen Bauteilen. Lea Buser

70 Prozent des neuen Science-Centers bestehen aus nachhaltigen Baumaterialien. Links im Bild ist der aus unterschiedlichen Pflastersteinen bestehende Boden zu sehen. Foto: Robin Egli

Seit April 2021 ist das Elektrizitätsmuseum in Münchenstein geschlossen. Im Rahmen des Projekts «Primeo Energie Kosmos» wurde das Gebäude saniert. Neu dient es als Erlebniscenter, in dem eine Multimediaausstellung installiert ist.

Für das Science-Center entsteht zudem ein Neubau, der als Besucher- und Wissenszentrum dient. Das Gebäude, entworfen von den Rapp Architekten aus Basel, sollte aus ökologisch verträglichen Baustoffen und wiederverwendeten Materialien mit einem geringen Anteil an sogenannter grauer Energie (Energie, die für die Rohstoffgewinnung und Herstellung der Rohstoffe nötig ist) gebaut werden.

Einsparungen von grauer Energie und Treibhausgasen während des Baus Infos einblenden Beim Bau konnte graue Energie (Energie, die für die Rohstoffgewinnung und -herstellung nötig ist) eingespart werden. In diesem Fall entsprechen die Einsparungen circa 33’000 Liter Heizöl. Das ist mehr als ein Lastwagen mit einem Anhänger voll Heizöl.

Bei den Treibhausgasen konnten 113 Tonnen CO₂-Äquivalent eingespart werden. Dabei handelt es sich um eine Masseinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase. Methan hat beispielsweise eine grössere Klimawirkung als CO₂, bleibt aber weniger lang in der Atmosphäre. Um die beim Bau eingesparten CO₂-Emissionen aufzunehmen, müsste Wald von der Fläche von zwanzig Fussballfeldern ein Jahr lang wachsen.

Dieses Ziel sei erreicht worden, teilt Viktor Sammain von Primeo Energie der BaZ mit. Der Neubau bestehe zu 70 Prozent aus nachhaltigen Bauteilen – diese sind beispielsweise wiederverwendet oder recycelt. So bestehe die Gitterfassade aus alten Strommasten von Swissgrid, und Teile des Holzbodens seien aus einem alten Bootshaus in Kaiseraugst.

Manche neuen Bauteile wären sonst im Abfall gelandet

Auch im sanierten Gebäude sei das Prinzip der sogenannten Kreislaufwirtschaft verfolgt worden, innerhalb deren der Lebenszyklus von Produkten verlängert wird: So kamen im Erlebniscenter etwa bereits verwendete Lampen zum Einsatz. Manche Bauteile sind zwar neuwertig, aber überschüssig und wären deshalb im Abfall gelandet.

Der Aussenbereich bestehe sogar zu über 90 Prozent aus wiederverwerteten Materialien. Der Grossteil davon sei in der Umgebung besorgt worden, sagt Sammain. Die Pflastersteine kommen vom Primeo-Energie-Areal in Münchenstein, aus dem Wenkenpark in Riehen und vom Schulhausgelände Neubad in Basel. Aus diesem Grund sehe der Boden uneinheitlich aus, erklärt Sammain.

Gemeinsam mit dem «Roten Haus», das für Workshops und Veranstaltungen dient, bilden die Gebäude den «Primeo Energie Kosmos». Das Science- und Erlebniscenter für Klima und Energie soll am 22. Oktober eröffnet werden. Die Einweihung ist Teil des 125-Jahr-Jubiläums des Energieversorgungsunternehmens.

Fehler gefunden?Jetzt melden.