Zusammenschluss von Altersheimen – «Diese Fusion ist nur ein erster Schritt» Die Pflegeheime Frenkenbündten in Liestal und Am Weiher in Bubendorf schliessen sich zusammen. Weitere Kooperationen sollen folgen. Isabelle Thommen

Das Alters- und Pflegeheim Frenkenbündten in Liestal (Bild) fusioniert mit dem Wohn- und Pflegeheim am Weiher in Bubendorf. Archivfoto: Dominik Plüss

Per Anfang 2023 fusionieren die Pflegeheime Frenkenbündten in Liestald und das Pflegeheim Am Weiher in Bubendorf. Die Anzahl Heimplätze verändert sich dabei nicht, wie es auf Anfrage bei den Stiftungsratspräsidenten der Pflegeheime heisst. Die administrativen Fachbereiche sollen aber an einem Standort in Liestal zusammengeführt werden.