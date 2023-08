Gilbert Achermann tritt ab – Diese Frau steht neu an der Spitze von Straumann Der langjährige Verwaltungsratspräsident Gilbert Achermann verlässt den Basler Dentalimplantat-Hersteller kommenden Frühling. Petra Rumpf übernimmt.

Verwaltungsratsvizepräsidentin Petra Rumpf soll die Nachfolge von Gilbert Achermann übernehmen. Foto: zVg

Beim Dentalspezialisten Straumann kommt es im nächsten Frühjahr zu einem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrates. Der langjährige Präsident Gilbert Achermann tritt an der Generalversammlung 2024 nicht mehr zur Wahl an, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Seine Nachfolgerin soll Petra Rumpf werden.

«Nach mehr als 25 Jahren im Dienste der Straumann Group und vielen Erfolgen, ist es der richtige Zeitpunkt nächstes Jahr zurückzutreten», wird Achermann in der Mitteilung zitiert. Achermann trat nach dem Börsengang 1998, den er als Investmentbanker bei der UBS leitete, als Finanzchef bei Straumann ein. Im Jahr 2002 wurde er CEO und übernahm 2010 das Präsidium des Verwaltungsrats.

Mit Petra Rumpf stehe eine Industrieexpertin und engagierte Führungspersönlichkeit für die Wahl zur Präsidentin zur Verfügung, so Achermann weiter. «Ihre tiefen Branchenkenntnisse, ihre strategische Expertise und ihr tiefes Verständnis digitaler Transformationen bilden eine hervorragende Grundlage, um Straumann in die nächste Wachstumsphase zu bringen», so Achermann.

Rumpf ist seit 2021 Mitglied des Straumann-Verwaltungsrats und bekleidet derzeit das Amt der Vizepräsidentin. Sie verfüge über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Dentalindustrie und war davor mehrere Jahre als Beraterin tätig.

SDA/ith

