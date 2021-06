Handwerk reicht bis ins Mittelalter zurück – Diese Frau schafft die Bühne

für die Kunst an der Wand Sie gehören zur Kunstwelt, umfassen oft weltberühmte Gemälde – erinnern an sie tut man sich

dennoch nur selten: Bilderrahmen. Eine, die sich ganz dem historischen Metier der Rahmerei verschrieben hat, ist Regula-Gsell Negri. Julia Gisi

Regula Gsell-Negri vergoldet, flickt und giesst in ihrem Atelier die Rahmen aus jensten Stilepochen. Foto: Nicole Pont

Die Mona Lisa: Das geheimnisvolle Lächeln, die gedeckten Farben – selbst jetzt, wo ein Besuch im Louvre in Paris eher schwierig ist, kann man sich das Bild Leonardo Da Vincis vor dem geistigen Auge sicherlich mühelos vorstellen. Doch könnten Sie sich spontan daran erinnern, wie der Rahmen des weltberühmten Gemäldes ausschaut? Wahrscheinlich nicht. Eine, bei der die Chancen gut stehen, dass sie genau dies tut, ist Regula Gsell-Negri. Geht sie in eine Kunstausstellung, schaut sie sich zuerst den Rahmen an – das Bild kann warten.

«Das war bei mir schon immer so – bereits als Kind, als ich mit meinen Eltern auf Städtereisen ging und dort Kunstausstellungen besuchte, habe ich angefangen, das Drumherum der Bilder anzuschauen», erinnert sie sich mit einem Lächeln. Sie sei damals noch gar nicht bereit gewesen für die Kunst. «Da faszinierten mich die Rahmen viel mehr.» Egal, ob das mit Schnitzereien verzierte, goldene Barockrahmen waren oder schlichte Exemplare im Bauhaus-Stil. So ist es auch kein Wunder, dass sich die 54-Jährige ihr Faszinosum für alles Gerahmte – und inzwischen auch die Kunst – zum Beruf gemacht hat.