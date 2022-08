Esaf: Brauchtum verbindet – Diese Frau läuft in syrischer Tracht beim Festumzug mit Ihr Schrebergarten liegt auf dem Festgelände. Sara Sutter ist Schweizerin, aber am Festumzug zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest trägt sie eine syrische Festtagstracht. Daniel Aenishänslin

Ihr liegt Garten direkt hinter der Schwingarena in Pratteln: Sara Sutter zeigt ihre Festtagstracht, mit der sie am Freitag beim Umzug zum Festgelände mitlaufen wird. Foto: Pino Covino

Es ist als Nichtschwinger nur schwer möglich, tiefer in das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln einzutauchen, als es Sara Sutter tut. Ihr Garten liegt auf dem Festgelände, gleich hinter der Arena an der Bahnlinie. Hier, wo Rosen wachsen, Kirsch-, Feigen- und Apfelbäume stehen, hat sie miterlebt, wie sich kontinuierlich eine kleine Stadt aus riesigen Zelten um sie herum erhoben hat. «Ich staunte jedes Mal», sagt Sara Sutter, «immer, wenn ich meinen Garten aufsuchte, stand irgendetwas Neues da – der Wahnsinn, was da läuft.»