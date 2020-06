FCB-Trainer Marcel Koller – «Diese Frage beantworte ich nicht» Vor dem Cup-Viertelfinal gegen den FC Lausanne-Sport ist die Zukunft von Marcel Koller noch immer nicht geklärt. Das bedeutet, dass der Basler Trainer, Stand heute, in 18 Tagen nicht mehr Koller heisst. Tilman Pauls

Die Saison endet Anfang August, der Vertrag von FCB-Trainer Marcel Koller – Stand heute – aber schon in wenigen Tagen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

In 18 Tagen läuft der Vertrag zwischen Marcel Koller und dem FC Basel aus. Mitten in dieser seltsamen Saison also. Doch während der Verein im Fall von Zdravko Kuzmanovic eine Lösung gefunden hat, nämlich dass man sich per Ende Juni von dem Spieler trennt, gibt es bei Koller weiterhin keine Klarheit.

Wie schon zum Trainingsauftakt der Basler verweigerte Koller am Freitag eine Antwort auf die Frage nach seiner Zukunft. «Diese Frage beantworte ich nicht. Wir werden es mitteilen, wenn es etwas zu verkünden gibt», sagte er nur. Das bedeutet, Stand heute, also: In 18 Tagen heisst der Basler Trainer nicht mehr Koller.

Ruedi Zbinden hatte vor wenigen Wochen erklärt, dass er sich so schnell wie möglich um die auslaufenden Verträge kümmern werde, sobald die Wieder-Aufnahme des Spielbetriebs beschlossene Sache sei. Doch in den letzten zwei Wochen hat der Club erneut eine Chance verpasst, Klarheit zu schaffen und Koller Fragen zu ersparen, die er nicht beantwortet.

Dabei müssen die Basler eine Lösung finden, alleine schon aus finanziellen Aspekten: Sollte sich der Verein per Ende Juni von Koller trennen, hätte er alle Argumente auf seiner Seite, sämtliche Prämien für Meistertitel oder sogar einen Sieg in der Europa League einzuklagen. Und auch für den Schweizer Cup – wenn die Basler am Sonntag in Lausanne gewinnen.