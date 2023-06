Rheinschwimm-Saison hat begonnen – Diese Fische schwimmen mit uns in Basel im Rhein Bald treiben wieder Tausende Menschen mit ihren Wickelfischen den «Bach» hinunter. Doch welche echten Fische schwimmen mit? Die grössten Exemplare können über 2,5 Meter lang werden. Dina Sambar

Der Wels ist im Gegensatz zu den anderen Fischen im Rhein gigantisch. Er kann in hiesigen Gewässern weit über 100 kg wiegen. Foto: PD

Der Rhein ist in Basel Lebensraum von 38 Fischarten. Er ist laut Michael Trachsel, dem Präsidenten des Kantonalen Fischereiverbands Basel-Stadt, der fischartenreichste Fluss der Schweiz. Trotzdem dürfte es gemäss Trachsel schwierig sein, die Fische beim Rheinschwimmen zu sehen: «Die Tiere sind naturgemäss scheu und gehen den Schwimmern gerne aus dem Weg.» Mit etwas Geduld hat man bei einigen Fischarten mehr Chancen. Ein guter Ort dafür sei der Steg zur St.-Alban-Fähre, sagt Trachsel: «Abends vor Sonnenuntergang kann man Fische beim Mückenfangen beobachten, speziell schön ist es, wenn sie dabei aus dem Wasser springen.»

Die fünf folgenden Fischarten kommen im Rhein gemäss dem Präsident des Kantonalen Fischereiverbands am häufigsten vor (in absteigender Reihenfolge). Als Bonus gibt es zusätzlich noch den gruseligsten, den bedrohtesten, den heikelsten, den grössten und den am heissesten herbeigesehnten Fisch.

Schwarzmund- und Kesslergrundeln – die blinden Passagiere

Die Schwarzmundgrundel hat eine Grösse von 15 cm bis maximal 35 cm, wiegt maximal rund 400 g und kann bis zu 6 Jahre alt werden. Foto: Institut MGU, Universität Basel

Mit ihren Glupschaugen sieht sie fast schon süss aus. Die Schwarzmundgrundel nimmt den Spitzenplatz ein, was die Anzahl Tiere im Rhein betrifft – und das ist eine schlechte Nachricht. Die Grundel stammt aus dem Schwarzmeerraum und wurde wohl durch die Schifffahrt nach Basel eingeschleppt. Sie ist invasiv und hat sich seit ihrer ersten Sichtung in Basel im Jahr 2012 explosionsartig vermehrt. Die Schwarzmundgrundel frisst nicht nur Laich und Jungfische, sie macht den bodenlebenden Arten auch den Lebensraum und die Nahrung streitig. Die Kesslergrundel ist seit 2011 hier und ebenfalls eine Schwarzmeergrundel. Sie ist der zweithäufigste Fisch im Rhein bei Basel.

Alet – der Überlebenskünstler

Der Alet hat eine Grösse von 30 cm bis maximal 60 cm, wiegt maximal rund 8 kg und kann bis zu 22 Jahre alt werden. Foto: PD/Rainer Kühnis, Schweizerischer Fischerei-Verband

Der Alet ist auf Platz drei und somit der am häufigsten vorkommende einheimische Fisch im Rhein. Der WWF der Region Basel nennt den Karpfenfisch einen «ausgeprägten Überlebenskünstler». Er ist auch dort zu finden, wo Menschen die Gewässer für andere Fischarten unlebbar gemacht haben. Er ist weniger auf Verstecke angewiesen, weil sein Schwarmverhalten Schutz vor Räubern bietet. Zudem kann der Alet länger in verunreinigten Gewässern überleben als andere Fischarten. Und er erträgt Wassertemperaturen von 5 bis über 30 Grad Celsius.

Barbe – die Bärtige

Die Barbe hat eine Grösse von maximal 70 cm, wiegt maximal rund 12 kg und kann bis zu 15 Jahre alt werden. Foto: Sabine Rock

Auffällig an der Barbe sind ihre Barteln am Maul. Dank den Barteln und dem kräftigen, abgeflachten Körper sei die Barbe optimal an das Leben und die Nahrungssuche in stark strömenden bodennahen Gewässerbereichen angepasst, heisst es auf der Website des regionalen WWF. Als ausdauernde Schwimmerin, die Dutzende von Kilometern pro Monat zurücklegen kann, leidet die Barbe darunter, dass Wasserkraftwerke ihr den Weg versperren oder erschweren. Die unternommenen Bemühungen für eine freie Fischwanderung sind daher nicht nur für den Lachs (siehe unten), sondern auch für die Barbe sehr wichtig.

Hasel – der Unauffällige

Der Hasel hat eine Durchschnittsgrösse von 15 bis 20 cm, wiegt im Schnitt knapp über 100 g und kann bis zu 15 Jahre alt werden. In seltenen Fällen kann er über 30 cm lang und 1 kg schwer werden. Foto: Alexander Suvorov

Der Hasel wird auch schon mal als «Fisch ohne besondere Merkmale» bezeichnet, da nichts besonders heraussticht, das ihn von anderen Fischarten sofort sichtbar unterscheidet. Der kleine Karpfenfisch mag Strömung, ist schnell, scheu und gerne im Schwarm unterwegs. Er hält sich bevorzugt nahe an der Wasseroberfläche auf.

Nase – die vom Aussterben Bedrohte

Die Nase hat eine Grösse von maximal 60 cm, wiegt maximal 2 kg und kann bis zu 20 Jahre alt werden. Foto: LMD

Einst eine der Hauptarten des Rheins, ist die Nase heute vom Aussterben bedroht und geschützt. Jüngst gibt es diesbezüglich jedoch etwas positivere Nachrichten: «Als Fischer beobachtet man, dass sich die Bestände in den letzten Jahren stark erholt haben», sagt Michael Trachsel. Die grösste bekannte Laichpopulation der Schweiz befindet sich gemäss WWF in der Wiese beim Hochbergerplatz in Kleinhüningen. Dank dem gezielten Rückbau künstlicher Hindernisse «konnten auch in der revitalisierten Birsmündung wieder ablaichende Nasen beobachtet werden».

Aal – der unheimliche Spitzensportler

Der Aal (hier ein durch eine Kraftwerkturbine verletztes Exemplar) hat eine Grösse von maximal 135 cm, wiegt maximal rund 6 kg und kann bis zu 23 Jahre alt werden. Foto: Keystone

Lange hatte Basel ein Problem mit zu vielen Aalen, «doch er wurde fast über Nacht zu einer vom Aussterben bedrohten Art», sagt Michael Trachsel. Momentan würden in den Küstenregionen Bemühungen unternommen, die Bestände wieder zu stabilisieren: «Sollte sich der Bestand wieder erholen, werden die Aale die Reise den Rhein hinauf bis Basel bald wieder antreten», so Trachsel.

Das Laichgebiet der nachtaktiven Räuber liegt in der Nähe der Bahamas. Als Larven werden sie vom Golfstrom Richtung Europa geschwemmt. Von dort schwimmen sie als Steigaale die Fliessgewässer hinauf. Am Ziel angekommen, können die Aale bis zu 20 Jahre lang wachsen, bis sie als Silberaal den Tausende Kilometer langen Weg wieder zurückwandern. Nachdem sie sich dort fortgepflanzt haben, sterben die Fische. Wegen seines langen, schlangenartigen Körpers seien die Turbinen der Kraftwerke am Hochrhein für den Aal besonders gefährlich, schreibt die internationale Fischereikommission Hochrhein.

Wels – der nachtaktive Riese

Der Wels (hier ein Exemplar in der Aare), in hiesigen Gewässern mit einer Grösse von maximal 250 cm, wiegt maximal rund 130 kg und kann bis zu 80 Jahre alt werden. Foto: PD

Der Wels ist mit Abstand der grösste Fisch im Rhein. «Er wird in hiesigen Gewässern bis zu 2,5 Meter gross», sagt Trachsel. An anderen Orten kann er sogar noch länger werden. Der nachtaktive Wels ist ein Allesfresser und ernährt sich gemäss WWF Basel «vor allem von Fischen, aber auch von Krebsen und Amphibien und sogar von kleinen Wasservögeln und Säugetieren». Trotz seiner Grösse werden ihn Rheinschwimmer wohl kaum zu Gesicht bekommen. Tagsüber versteckt sich der Riese «unter Baumwurzeln und überhängenden Ufern, oder er hält sich an geschützten Stellen auf dem Gewässergrund» auf. Laut WWF ist der früher bedrohte Fisch mittlerweile eine Bedrohung für einheimische Wanderfische.

Äsche – die Temperaturempfindliche

Die Äsche hat eine Grösse von maximal 60 cm (meist jedoch nur die Hälfte), wiegt bis rund 3 kg und kann bis zu 14 Jahre alt werden. Foto: ZSZ

Die Äsche ist laut Michael Trachsel sehr temperaturempfindlich und in Gefahr: «Der Klimawandel und die starke Nutzung der Gewässer – auch durch Schwimmer – machen den Tieren stark zu schaffen. Unter anderem wurde aus diesem Grund letztes Jahr ein Betretverbot für Wiese und Birs ausgesprochen, da die Tiere aufgrund des niedrigen Pegels und des aufgeheizten Gewässers so schon sehr unter Druck standen.» In den letzten Tagen ist die Temperatur des Rheins in kürzester Zeit von unter 17 Grad auf über 21 Grad hochgeschnellt. «Kürzere Temperaturanstiege können die Tiere verkraften», sagt Trachsel. Sollte es aber lang anhaltend hohe Temperaturen in den Gewässern geben, werde es für Äschen und auch Forellen brenzlig.

Lachs – der begehrte Ausgestorbene

Der Lachs hat eine Grösse von 90 bis 120 cm, maximal 150 cm, wiegt durchschnittlich 5 kg (maximal 35 kg) und kann bis zu 13 Jahre alt werden. Foto: Keystone

Der Lachs gehört zu Basel wie kein anderer Fisch. Doch der Salm ist in der Schweiz seit Jahrzehnten ausgestorben. Gründe dafür sind Flusskorrektionen, Gewässerverschmutzung, Überfischung und im Rhein vor allem der Bau von Wasserkraftwerken. Seit 30 Jahren will die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins den Lachs wieder ansiedeln. Mittlerweile verfügen von Rotterdam bis Birsfelden fast alle Kraftwerke über mehr oder minder gute Fischaufstiegshilfen. Auch in Basel werden jedes Jahr Junglachse ausgesetzt in der Hoffnung, dass sie es nach ihrer Wanderung ins Meer wieder hierher zurückschaffen. Doch Rückkehrer sind immer noch sehr selten. «Meines Wissens waren es in den letzten Jahren deren drei, welche die Kraftwerkshindernisse überwinden konnten und in der Region gefangen wurden», sagt Trachsel. 2020 hat sich Frankreich verpflichtet, die letzten drei Kraftwerke bis 2026 lachsgängig zu machen und dem Salm den Aufstieg via Altrhein nach Basel und somit in die Schweiz zu ermöglichen.

