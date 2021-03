Churchills Samt-Slipper – Diese Finken kosten über 40’000 Franken Damit hat das Auktionshaus Bellmans nicht gerechnet: Die monogrammierten, nachtblauen und mit Leder ausgekleideten «Prince Albert Slipper» des ehemaligen britischen Premiers Winston Churchill haben doppelt so viel eingebracht wie erwartet.

Die Samt-Slipper von Winston Churchill erzielten bei einer Versteigerung mehr als doppelt so viel wie ursprünglich erwartet. Foto: Matt Dunham (AP/dpa/Keystone)

Ein Paar Finken des früheren britischen Premierministers Winston Churchill ist für 32’000 Pfund (rund 41’000 Franken) versteigert worden. Das teilte das Aktionshaus Bellmans in der Grafschaft West Sussex am Dienstag mit.

Die Samt-Pantoffeln des Politikers, auf denen in Gold dessen Initialen gestickt sind, erzielten damit mehr als doppelt so viel wie ursprünglich erwartet.

Ein Brandy-Glas von Churchill wechselte für 15’000 Pfund (etwa 19’300 Franken) den Besitzer.

«Ich habe mir oft diesen grossartigen Mann vorgestellt, wie er in seinem Sessel sass mit diesen Finken an und dem mit Brandy gefüllten Glas in der Hand. Das ist unschlagbar», erzählte der bisherige Besitzer der Erinnerungsstücke. Er selbst hatte beides bei einer Auktion Ende der 90er Jahre ersteigert.

Churchill (1874-1965) hatte Grossbritannien während des Zweiten Weltkriegs und dann noch einmal in den 50er Jahren regiert. Er gilt als grosses Vorbild des heutigen Premiers Boris Johnson.

SDA