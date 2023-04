Line-up steht – Diese Filmstars kommen an die Fantasy Basel Bald lockt die Fantasy Basel wieder Zehntausende in die Messehallen. Nun ist bekannt, welche Promis anzutreffen sind. Mirjam Kohler

Cosplay ist für viele Besucherinnen und Besucher der Fantasy ein Muss. Archivfoto: Taddeo Cerletti

Vom 18. bis zum 20. Mai findet die diesjährige Fantasy Basel statt. Fans von Filmen und Serien, Games, Cosplay, Comics, Anime, Mango, Kunst, Tattoo-Art, Mittelalter oder Brettspielen pilgern dann in die Messe Basel.

Nun haben die Veranstalter das Line-up bekannt gegeben. Auf diese Stars können sich Interessierte freuen:

Itziar Ituño

Die spanische Schauspielerin Itziar Ituño wird bei der Fantasy Basel dabei sein. Fans können mit ihr Fotos machen und Autogramme abholen. Ausserdem wird sie von ihrer Arbeit an Filmsets erzählen. Internationale Bekanntheit erlangte Ituño mit ihrer Rolle als Kommissarin Raquel Murillo alias Lissabon in der spanischen Erfolgsserie «Haus des Geldes». Davor hatte sie in zahlreichen

spanischen TV-Produktionen, vor allem im Baskenland, mitgewirkt. Sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin.

Chuku Modu

Ebenfalls an der Fantasy anzutreffen ist Chuku Modu. Der Schauspieler wirkte in namhaften Produktionen wie «The Good Doctor», «Captain Marvel», «Game of Thrones» und «The 100» mit.

MyAnna Buring

Schauspielerin MyAnna Buring, bekannt aus «The Witcher» als Tissaia de Vries, Rektorin

der Zauberschule Aretuza, und als slowakische Vampirin Tanya Denali in «The Twilight Saga: Breaking Dawn», wird an der Fantasy Basel 2023 dabei sein.

Magisches und Superkräfte

Sean Biggerstaff, bekannt aus «Harry Potter», Ross Marquand, Darsteller in «The Walking Dead» und Marvels «Avengers», Freddie Stroma, der in DCs «Peacemaker», «Bridgerton» und HBOs «Game of Thrones» mitwirkte, sowie Samantha Alleyne, bekannt aus verschiedenen Filmen aus dem «Star Wars»-Universum, und «viele weitere Gäste aus fernen Galaxien und virtuellen Welten» kündet die Fantasy an.

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel. Mehr Infos @mirjamkohler

Fehler gefunden?Jetzt melden.