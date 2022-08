Gässli Film Festival 2022 – Diese Filme haben in Basel gewonnen Am Samstagabend wurden im Gerbergässlein acht Kurzfilme in unterschiedlichen Kategorien preisgekrönt. Wir nehmen sechs davon unter die Lupe. Raphaela Portmann

Ein Internationaler, ein Animierter und ein Historischer: Drei der acht Gewinnerfilme. Screenshots: «The Smell of the Field», «Signs», «Saitenstich»

Obwohl viele Stühle leer blieben, quoll das Gerbergässlein am Samstagabend über. Menschen auf der Steintreppe, Menschen entlang den Häuserwänden. Alle wollten wissen, welche Filme am 14. Gässli Film Festival von der Jury preisgekrönt werden würden. Die Filmemacher traten in acht Kategorien gegeneinander an. Dies sind die diesjährigen Gewinnerfilme.