Basler Transferpolitik mit Folgen – Diese FCB-Spieler müssen gehen Der FCB hat am Dienstag sein Kader nicht nur verstärkt, sondern auch einige Akteure von der Kontingentsliste gestrichen. Vier Profis haben keine Zukunft mehr bei Rotblau. Dominic Willimann

Blauweiss statt Rotblau: Kaly Sene wird an GC ausgeliehen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Mit ungewohnter Vehemenz tätigte der FC Basel am Dienstag seine letzten internationalen Transfers in diesem Sommer. Die Neuzugänge heissen Tomas Tavares, Joelson Fernandes, Dan Ndoye und Wouter Burger. Sie alle sind jung, keiner über 20 Jahre alt. Sie alle haben eine Ausbildung in einem renommierten europäischen Verein genossen oder – wie im Fall des Schweizers Ndoye – befinden sich bereits im Kreis der A-Nationalmannschaft. Und: Sie alle sollen mithelfen, den FCB sportlich in neue Sphären zu hieven.

Diese Ballung an frischen Kräften hat aber auch zur Folge, dass andere Basler Spieler keinen Platz mehr im Kader haben. Rotblau hat deswegen am letzten Augusttag seine Kontingentsliste der Swiss Football League bereinigt. Auf diesem Formular hat es Platz für 25 Namen, nun fehlen diejenigen von Goalie Djordje Nikolic, Verteidiger Gonçalo Cardoso sowie von den Offensivspielern Afimico Pululu und Kaly Sene.