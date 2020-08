Nach dem Abgang von Alex Frei – Diese FCB-Spieler mögen Strellers Seitenhieb gegen Burgener Nachdem Alex Frei beim FC Basel seine Kündigung eingereicht hat, teilt Marco Streller auf Instagram eine Botschaft. Mehrere FCB-Profis und ein Aktionär setzen ein Like. Florian Raz

Haben Marco Strellers Botschaft gegen die aktuelle FCB-Führung ein Herzchen geschenkt: Edon Zhegrova, Kemal Ademi, Raoul Petretta, Eray Cömert (v. l.). Samuele Campo (3. v. l.) gehört nicht zu den Likern. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Kaum ist bekannt, dass Alex Frei seinen Vertrag beim FC Basel kündigt, da stellt Marco Streller ein Foto auf Instagram. Zu sehen ist ein Bild aus gemeinsamen, erfolgreichen Stürmertagen beim FCB. Darunter schreibt Streller: «Wohriwärtläbe» – wahre Werte leben. Dahinter der Hashtag #backtotheroots – zurück zu den Wurzeln.

Die Botschaft des ehemaligen Sportchefs ist unzweideutig ein heftiger Seitenhieb gegen die aktuelle Führung des FCB unter Präsident Bernhard Burgener und CEO Roland Heri. Streller und Frei haben den Club beide im Streit mit Burgener und Heri um die Wahl des Cheftrainers verlassen.

Um so interessanter ist, dass gleich mehrere Spieler das Foto liken, die derzeit beim FCB unter Vertrag stehen: Eray Cömert, Raoul Petretta, Kemal Ademi und Aldo Kalulu haben dem Beitrag mit ihren verifizierten Accounts ein Herzchen geschenkt. Dazu kommen der als «offiziell» angeschriebene Account von Nachwuchsstürmer Julian von Moos (zuletzt an Wil ausgeliehen) und jener des E-Sportlers Luca Boller. Ob die Profis nicht begriffen haben, dass ihr Like als Angriff auf die Basler Clubführung verstanden werden kann – oder sogar muss?

Auch Shaqiri und Ajeti liken den Post

Eindeutig dürfte die Lage bei einem andern Prominenten sein, der Strellers Kommentar mit einem Like versah. David Degen ist im Besitz von zehn Prozent der Aktien der FC Basel Holding AG. Er war ein Befürworter von Alex Frei als Cheftrainer beim FCB. Sein Herzchen ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Eiszeit herrscht zwischen Hauptaktionär Burgener und Minderheitsaktionär Degen.

Weitere Prominente, die es mögen, wenn Marco Streller dem FCB-Präsidenten eins auswischt: Xherdan Shaqiri, Albian Ajeti, Edon Zhegrova, Davids Zwillingsbruder Philipp Degen, Sion-Präsidenten-Sohn Barthélémy Constantin und Sänger Baschi.