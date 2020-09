Leitartikel zum Saisonstart – Diese FCB-Blase kann rasch platzen Geht es nach Bernhard Burgener, dann ist für den FC Basel abermals der Meistertitel das Ziel. Bevor die Mannschaft von Ciriaco Sforza aber darum spielt, kann ein einziges Europacup-Spiel bereits einen grossen Schatten werfen. Meinung Oliver Gut

Tut gut daran, sich beim FC Basel warm anzuziehen: Trainer Ciriaco Sforza. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Valentin Stocker verlängert. Taulant Xhaka verlängert. Ricky van Wolfswinkel verlängert. Beim FC Basel haben sich plötzlich wieder alle lieb und blicken in den Communiqués mit blumigen Worten einer gemeinsamen Zukunft entgegen. Ganz so, wie es Ciriaco Sforza und Bernhard Burgener vormachen: Der neue Trainer will bislang nur Positives und Motiviertes sehen, während der Präsident und Besitzer die Unruhe in den Wochen und Monaten zuvor entweder kleinredet oder deren Ursachen als normale Vorgänge zu verkaufen bemüht ist.