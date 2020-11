Food-Influencerin – Diese Ernährungswissenschaftlerin begeistert Menschen weltweit Fast 100’000 Menschen schauen hin, wenn Doris Flury aus dem Baselbiet etwas kocht oder backt. Die Influencerin spricht über den Umgang mit Social Media, das Muttersein und ihre Pläne in Basel. Nina Jecker

Gesund soll es sein: Food-Influencerin Doris Flury zu Hause in Bottmingen bei der Arbeit. Foto: Dominik Plüss

Doris Flury wohnt in einer gepflegten Nachbarschaft in der Region Basel. Sie öffnet die Tür in Jeanshemd und schlichter Hose. «Hallo, ich bin Doris» – man ist offen, unkompliziert, per Du. Das Haus, dessen Einrichtung zwischen hochwertig stylish und gemütlich zu verorten ist, ist der Lebensmittelpunkt der 40-Jährigen. Hier wohnt und arbeitet sie.

Die drei Kinder im Alter von 4, 7 und 9 Jahren sind den ganzen Tag in einem Herbstlager, Flury hat also Zeit zu arbeiten. Sie ist auf diversen Social-Media-Plattformen präsent, seit neuestem auch auf Tiktok, wo sich vor allem jüngere User aufhalten. Ihr Content: gesund und familienfreundlich kochen und backen, Rezepte und Informationen zu Ernährung. Die in Österreich geborene Ernährungswissenschaftlerin hat unter anderem an der ETH studiert und danach im Lebensmittelbereich unter anderem in der Qualitätssicherung gearbeitet. Sie weiss, wovon sie spricht, wenn sie dazu motiviert, den Zuckerkonsum zu reduzieren oder auch mal pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten zu verwenden.