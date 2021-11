Keine Kundenweihnacht wegen Corona-Regeln – «Diese Enttäuschung an Weihnachten wollen wir nicht» Die traditionelle Feier für Einsame und Heimatlose wird wegen der Covid-19-Pandemie erneut abgesagt. Der Vorstand will an Weihnachten niemanden wegen eines fehlenden Zertifikates nach Hause schicken müssen. Dafür gibt es ein Geschenkpaket. Dina Sambar

Edmund Wenzel (r.), Gast der Kundenweihnacht, erhält von Dieter Helfer, Vorstandspräsident der Kundenweihnacht, eine Geschenkgugge. Wenzel ist enttäuscht, dass die Feier abgesagt wurde, freut sich aber über das Geschenk. Foto: Lucia Hunziker

Kundenweihnacht ja oder nein? Es war wie die Wahl zwischen Pest und Cholera, die der Vorstand der Kundenweihnacht dieses Jahr treffen musste. Klar war: Egal wie er sich entscheidet, es wird enttäuschte Menschen geben.

Was vor 126 Jahren mit der Herausgabe von warmen Socken an Obdachlose begann, ist heute ein kostenloses Fest für über 280 einsame, armutsbetroffene und heimatlose Menschen. Sie sollen Weihnachten nicht allein verbringen müssen. Wie der Vorstand in einer Medienmitteilung schreibt, sei die «Kundi» ein Fest für alle – auch für jene Menschen, die kein Zertifikat haben. Und hier liege das Problem. Für einen Anlass wie die Kundenweihnacht gilt die 3-G-Regel.

Schwierigkeiten mit behördlichen Anordnungen

«Wir haben uns dann die lange Schlange vorgestellt, die sich immer bildet. Alle, die kommen, freuen sich wahnsinnig. Für einige ist es der Anlass des Jahres. Jemandem in dieser Situation sagen zu müssen, dass er nicht reindarf, weil er kein Zertifikat oder keinen Ausweis dabeihat, wäre schlimm. Diese Enttäuschung an Weihnachten wollen wir nicht», sagt Stefan Plattner, der im Vorstand der CVJM-Kundenweihnacht sitzt. Dass dieses Szenario so eingetreten wäre, davon geht Plattner aus. «Die Gäste der Feier sind oft sozial benachteiligt. Für einige unter ihnen ist es nicht so einfach, mit den behördlichen Anordnungen zurechtzukommen.»

Hier war Corona noch kein Thema: Die letzte Kundenweihnacht fand 2019 statt. Foto: Dominik Plüss

Man habe auch die Möglichkeit eines eigenen Testcenters in Betracht gezogen, die Idee aber wieder verworfen: «Der CVJM hat solche Tests bei einem Sommerlager seiner Jugendabteilung auch schon gemacht. Finanziell wäre es möglich gewesen, doch es ist ein grosser Aufwand. Alle helfen ehrenamtlich mit. Das hätte unsere Möglichkeiten gesprengt», sagt Plattner. Der Vorstand habe deshalb «schweren Herzens» nach 2020 auch dieses Jahr die Kundenweihnacht abgesagt.

Damit die Enttäuschung nicht allzu gross ist, erhalten die Gäste wie im letzten Jahr eine «Geschenkgugge» mit der Weihnachtsbotschaft. Zusätzlich zu den traditionellen warmen, selbst gestrickten Wollsocken gibt es Schöggeli, eine Salami und einen Gutschein für eine Grillwurst mit Getränk auf dem Marktplatz. «Da wir die Schuhgrössen der Gäste nicht kennen, müssen sie ihre Socken bei uns abholen. Wir sind dann auch dort und haben Zeit für Gespräche. Wir hoffen, dass viele so trotzdem noch Geselligkeit erleben», sagt Plattner. Ein bisschen wehmütig, dass die Feier am 25. Dezember nicht stattfindet, sei er aber schon: «Es ist sehr bereichernd, nicht nur zu Hause zu sitzen und zu konsumieren. Die Stimmung an der Kundenweihnacht ist anders. Das wird mir fehlen.»

Edmund Wenzel ist Stammgast der Kundenweihnacht. Dass die Feier dieses Jahr nicht stattfindet, sei «nicht schön». Das Fest bedeute ihm viel: «Es ist ein Zusammentreffen von Leuten, die man kennt. Dort kann man alte Beziehungen auffrischen.» Die Begründung des Vorstands, die Kundi wegen der 3-G-Regel nicht durchzuführen, könne er nicht nachvollziehen. Trotzdem freue er sich sehr über das Geschenkpaket. «Es zeigt mir, dass andere Menschen an mich denken.»

