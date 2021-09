Regiestars am ZFF – Diese drei Filmschaffenden sprengen den Bildschirm Jane Campion, Paolo Sorrentino, Joanna Hogg: Das ZFF bringt das Werk von namhaften Regie-Persönlichkeiten nach Zürich. Matthias Lerf , Hans Jürg Zinsli

Honor Swinton Bourne als angehende Regisseurin in «The Souvenir: Part II» von Joanna Hogg. Foto: Joss Barratt

Jane Campion: «The Power of the Dog»

Angestauter Menschenhass: Benedict Cumberbatch in «The Power of the Dog». Foto: Kirsty Griffin (Netflix)

«Was? Zwölf Jahre ist das schon her?» Jane Campion kanns selber kaum fassen, dass ihr letzter Spielfilm so lange zurückliegt. «Gut, ich war in der Zwischenzeit ziemlich beschäftigt», sagt die Regisseurin, zum Beispiel mit ihrer mehrfach preisgekrönten Serie «Top of the Lake» über Frauenmorde in Neuseeland.

In «The Power of the Dog» breitet die 67-Jährige nun aber keine weibliche Befreiungsgeschichte aus, wie sie spätestens seit «The Piano» (1993) zu ihrem Markenzeichen geworden ist.

Stattdessen gehts in der Bestsellerverfilmung nach Thomas Savage um ein ungleiches Brüderpaar, das 1925 in Montana eine Rinderranch führt. Als der zartere George (Jesse Plemons) heimlich eine Witwe (Kirsten Dunst) heiratet und auf den Hof bringt, lässt Phil (Benedict Cumberbatch) seinen angestauten Menschenhass an deren verzärteltem Sohn (Kodi Smit-McPhee) aus.