Gekürt vom Heimatschutz Basel – Diese drei Basler Bauten werden prämiert Eine grosse neue Wohnsiedlung, eine Riehener Villa und eine Werkstatt im Kleinbasel werden vom Heimatschutz Basel ausgezeichnet.

Der Heimatschutz prämiert seit über 50 Jahren fachmännisch renovierte Altbauten und vorbildliche Neubauten. Damit will er herausragende Leistungen der Bau- und Renovationstätigkeit in Basel würdigen. Das sind die Preisträger des Jahres 2022.

Auszeichnung für herausragenden Wohnhausneubau

Wohnsiedlung Sonnenfänger, Burgfelderstrasse, Basel – Fassadenabwicklung Burgfelderstrasse, Blick Richtung Stadt.

Den Preis für den herausragenden Wohnhausneubau erhält die Wohnsiedlung Sonnenfänger, nahe der französischen Grenze, an der Burgfelderstrasse in Basel. Hier wurden «insgesamt 125 bezahlbare und ausgesprochen attraktive Wohnungen an gut erschlossener Lage mit unverbaubarer Weitsicht geschaffen», wie der Heimatschutz Basel schreibt. Durch die gestaffelte Ausrichtung der einzelnen Wohneinheiten ergebe sich auf beiden Seiten der Wohnungen ein optimierter Tageslichteinfall.

«Die Klarheit und ästhetische Qualität der Bebauung zeigt sich einerseits in der Beschränkung der Materialien auf weiss gestrichenes Kalksandsteinmauerwerk, Sichtbeton an den horizontalen Geschossbändern und in den Treppenhäusern. Sämtliche Materialien wirken aufgrund ihrer charakteristischen Eigenschaften und spezifischen Erscheinung. Unnötige Elemente oder aufgesetzte funktionslose Dekors finden sich nirgends. Die Bautenprämierungskommission des Heimatschutzes lobt insgesamt die hohe architektonische Qualität», schreibt Bernard Jaggi in der Würdigung für den Heimatschutz Basel.

Den Preis erhalten sowohl die Trägerschaft der Wohnüberbauung, die beiden Wohngenossenschaften, Arge Neue Wohnbaugenossenschaft Basel und Wohngenossenschaft Bündnerstrasse Basel wie auch die Nord GmbH Architekten BSA SIA.

Auszeichnung für sorgfältige Renovation

Das von Hermann Baur errichtete Haus Frey in Riehen steht unter Denkmalschutz.

Das von Hermann Baur 1935 errichtete Haus Frey steht unter Denkmalschutz und gehört laut dem Heimatschutz Basel zu den bedeutenden Bauwerken des Neuen Bauens. Ausgezeichnet wird die höchst sorgfältige Renovation.

Das zweigeschossige Haus steht am Waltersgrabenweg 21 in Riehen oberhalb des Friedhofs Hörnli. «Typisch für Hermann Baurs bevorzugte formale Elemente sind die weit offene Süd- und Westfassade, während die Nord- und Ostfassade durch wenige kleine Öffnungen eher geschlossen wirkt», beschreibt der Heimatschutz Baurs Baustil und spricht bei der Renovation von einem beeindruckenden Gesamtresultat: «Bei der Renovation achteten Staehelin Meyer Architekten (Basel) darauf, die historischen Elemente und das dabei verwendete Material zu erhalten und zu erneuern. Ein Beispiel sind die ausserordentlich schönen Fenster mit filigranen Profilen in Baubronze. Durch den Einsatz von Vakuumgläsern konnten sowohl bei den Schiebe- als auch bei den Flügelfenstern und Klappen sämtliche Profile und das Erscheinungsbild erhalten und die Energieeffizienz und Behaglichkeit gesteigert werden», heisst es in der Würdigung.

Ausgezeichnet für Renovation und Umbau

Aufgestockte Werkstatt im Hinterhaus an der Matthäusstrasse 7.

Das Hinterhaus an der Matthäusstrasse in Basel wird für den «hervorragenden Umbau» prämiert. Es steht im Matthäusquartier, welches zwischen 1890 und 1900 für Kleinbasler Arbeiter erbaut wurde. Wie in vielen Hinterhöfen wurde auch hier ein kleiner Gewerbebetrieb direkt hinter dem Wohnhaus gebaut. Die zweigeschossige Werkstatt wurde nun aufgestockt, um unter dem Dach einen zusätzlichen Raum zu schaffen, der als Arbeitsraum, Wohnraum und Gästestudio dient.

In der Würdigung schreibt Peter Burckhardt für den Heimatschutz Basel: «Unter Beibehaltung der First- und Trauflinien wurde das Dach in der Mitte aufgeklappt, um sowohl mehr Höhe als auch ein neues Fensterband zu erhalten. Die Last des ganzen Daches wird von einer Stütze getragen, die aber nicht mehr als solche erkennbar ist. Obwohl das Projekt in der Stadtbild-Schonzone liegt und eigentlich Ziegel für das Dach verwendet werden sollten, ist es gelungen, in Abstimmung mit der Stadtbildkommission einen differenzierteren Weg einzuschlagen. Das fein gewellte Zinkblech sucht den Anschluss an die halb industriellen und halb ephemeren Bauten des Hinterhofs.»

Den Preis erhalten das Architektenteam Piertzovanis Toews und die Bauherrschaft, Christina Stahlberger und Walter Brägger, nicht nur für die kunstvolle Gestaltung. Da sie die alte Bausubstanz stehen gelassen haben, diene der Umbau auch als Vorbild für Nachhaltigkeit.

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

