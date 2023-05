Alles zum Hackerangriff auf Basel – Diese Daten wurden den Schulen gestohlen Am Dienstag haben Cyberkriminelle massenweise heikle Dokumente von Basler Lehrpersonen und Schülern ins Darknet gestellt. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Dina Sambar Julia Konstantinidis Leif Simonsen Simon Erlanger

Hackerangriffe mit Ransomware häufen sich in den letzten Jahren. Immer mehr Schweizer Institutionen, Gemeinden und Firmen sind Erpressungs­versuchen ausgesetzt. Foto: Archiv Tamedia (Symbolbild)

Wie sensibel sind die Daten, die gehackt wurden?

Thomas Wenk, Leiter Digitalisierung und Informatik beim Erziehungsdepartement (ED), geht davon aus, dass auch sensible Daten unter den gestohlenen Dateien sind. Wenn zum Beispiel ein Lehrer eine Gefährdungsmeldung zu einem Schüler an die Kesb gemacht und diese auf dem Home-Laufwerk des gehackten edubs.ch-Servers gespeichert hat, «ist dieses Dokument nun veröffentlicht worden». Gleiches gelte für möglicherweise sensible Dokumente, die etwa an Lehrer geschickt und abgelegt wurden, beispielsweise ein Bericht der Jugendstaatsanwaltschaft.