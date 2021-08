Basler Tram gibt Rätsel auf – Diese Corona-Botschaft lässt sich nicht ohne weiteres knacken Im Auftrag des Kantons fährt ein Drämmli in blauer und rosaroter Bemalung und mit grossen Schriftzügen herum. Doch was genau steht da? Die Meinung unserer Leser ist gefragt. Simon Bordier

Das Werbetram des Gesundheitsdepartements ist seit letztem November 2020 unterwegs – zuletzt auf der Linie 14. Foto: Simon Bordier

Zu den dunkelsten Stunden der Corona-Krise wussten sich die Menschen nicht anders zu helfen, als zu Hause zu bleiben, die Hände zu waschen und Abstand zueinander zu halten. Inzwischen sind – Impfung sei Dank – die Corona-Regeln etwas in den Hintergrund gerückt.

Auch in Basel sind die Aufrufe zum Händewaschen und Abstandhalten seltener geworden, der Kanton hat seine 2020 initiierte, von der Werbeagentur Eyeloveyou entworfene «Seifenboss»-Kampagne heruntergefahren – aber nicht gänzlich eingestellt. Wie ein Relikt aus dunkleren Zeiten, dem happigen Corona-Winter, kurvt in der Stadt nach wie vor ein BVB-Drämmli in den Farben der Kampagne herum: «Gemeinsam gegen Corona» steht an Front und Heck der Strassenbahn geschrieben, seitlich sind weitere Worte vor rosa und blauem Hintergrund angebracht. Allein: Was ist die Botschaft?

