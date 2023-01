«Frag Don Luis, ob ich die Pistole leihen kann» – Diese Chats brachten den Drogenbaron auf die Basler Anklagebank Dass ein mutmasslich hochrangiges Mitglied eines internationalen Drogenrings in der Schweiz vor Gericht steht, ist sehr selten. Wie den Behörden der Coup gelang. Mirjam Kohler

Die Chatprotokolle geben Einblicke in das Leben und Wirken der Dealer. Archivbild: David Baer

Carlos Perez (Name geändert) soll in Basel in den Jahren 2017 bis 2021 Kokain im Wert von über 400’000 Franken verkauft haben. International soll er Kokain im tonnenbereich verschoben haben. Deswegen steht der 47-Jährige seit Montag vor dem Basler Strafgericht.