Fernreisen auf dem Spielbrett – Diese Brett- und Kartenspiele lindern das Fernweh Reisen ist im Moment fast nur in Träumen möglich. Mit passenden Spielen kann man seinen Reisehunger jedoch auch in den eigenen vier Wänden stillen. Tom Felber (Travelcontent)

Das Brettspiel «Isle of Skye» Das Brettspiel «Isle of Skye» wurde 2016 zum «Kennerspiel des Jahres» gewählt. ZVG

Brettspiele zum Thema Reisen waren bereits im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts sehr populär, als viele Menschen noch nicht das Geld und die Möglichkeit hatten, als Touristen selber durch die Welt zu tingeln.

Es gibt zwar viele Spiele, die Städte, Länder oder originelle Destinationen im Titel oder als Thema führen. Ein Problem ist aber, dass sie oft nicht das halten, was sie versprechen. Ein Spiel mit einem tropischen Inselnamen kann problemlos bloss eine staubtrockene, nüchterne, rechenbasierte Materialschieberei sein. Und andere gute Spiele sind leider im Moment nicht mehr am Markt, wie zum Beispiel «St. Petersburg», mit dem man thematisch wirklich in die Stadt an der Newabucht eintaucht.

Hier ist eine Auswahl von aktuellen Fernwehspielen:

«Länder der Welt»

Das Brettspiel «Länder der Welt» Das Brettspiel «Länder der Welt» richtet sich an reiseinteressierte Kinder. ZVG

Beginnen wir mit einem Kinderspiel: Wer in ein fernes Land reist, sollte sich zuerst ein bisschen schlau darüber machen: Hier versuchen die Spieler, so viele Länder wie möglich anhand ihrer geografischen Lage, Hauptstadt oder Flagge zu erraten. Ein Spieler deckt jeweils eine zufällige Länderkarte auf und gibt Hinweise zum gesuchten Land. Wer es errät, darf Felder vorrücken. Es geht darum, die Welt als Erster zu umrunden.

Wissensspiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren, ca. 30 Min.; www.haba.de; ca. 35 Franken.

Brainbox, «Städte der Welt»

Brainbox ist eine beliebte Spieleserie mit unterschiedlichsten Themen. Es gibt eine «Rund um die Welt»-Edition, aber auch den Titel «Städte der Welt». Dabei geht es nicht um Wissen, sondern um Gedächtnis und Konzentration. Man schaut sich eine Karte an, auf der typische Attribute einer Stadt dargestellt sind, soll sich diese merken und wird dann abgefragt. Dabei lernt man Originelles über die verschiedenen Städte.

Merkspiel für 1 bis viele Spieler ab 8 Jahren, ca. 10 Min.; www.carletto.ch; ca. 19 Franken.

«Anno Domini», Reisen & Verkehr

Kartenspiel «Anno Domini» «Anno Domini» stammt vom bekannten Schweizer Spielentwickler Urs Hostettler. ZVG

Und auch vom beliebten Schweizer Klassiker «Anno Domini» gibt es eine Ausgabe zum Thema Reisen: Wie bei allen 31 Editionen des Party-Kartenspiels müssen Kärtchen mit wichtigen und unwichtigen, oft sehr originellen, manchmal auch absurden Ereignissen zum Themenbereich auf einer Zeitachse richtig eingeordnet werden. Dabei darf auch geblufft werden.

Kartenspiel von Urs Hostettler für 3 bis 8 Spieler ab 12 Jahren, ca. 60 Min.; www.fatamorgana.ch, ca. 18 Franken.

«Ausgerechnet Fernweh»

Und noch ein Titel aus einer beliebten Partyspielreihe: Hier sollen Traumziele, Städte und berühmte Sehenswürdigkeiten geografisch korrekt einander zugeordnet werden. Ist Venedig nördlicher als Sapporo? Auch hier gilt: Wissen ist zweitrangig, wenn man die anderen mit ein bisschen Selbstsicherheit überzeugt und reinlegt, funktioniert das auch ganz gut.

Partyspiel von Bernhard Lach und Uwe Rapp für 2 bis 6 Spieler ab 10 Jahren, ca. 20 Min.; www.hutter-trade.com; ca. 23 Franken.

«Die Welt» – Singapur, wo liegt das nur?

Das Spiel «Die Welt» Das Spiel «Die Welt» eignet sich für die ganze Familie. ZVG

In diesem aufwendig gestalteten Familienspiel hingegen muss man genauer wissen, wo die bekannten Orte liegen. Dabei kann man jedoch das Risiko selber abwägen und wählen, wie exakt man sich an die richtigen Koordinaten heranwagen will. Wer zu viel wagt, verliert. Wer am nächsten an der richtigen Koordinate dran ist, bekommt die meisten Punkte.

Geografiespiel von Günter Burkhardt für 2 bis 6 Spieler ab 10 Jahren, ca. 45 Min.; www.kosmos.de, ca. 40 Franken.

«Reise um die Erde»

Das Spiel «Reise um die Erde» Wer kann «seine» Städte beim Spiel «Reise um die Erde» am schnellsten abklappern? ZVG

Jeder Spieler erhält zu Beginn verdeckt zufällig acht Stadtkarten und soll diese Städte auf einer Reise so schnell wie möglich besuchen. Das Spezielle dabei: Allen Spielern stehen dafür gemeinsam drei Flugzeuge zur Verfügung, die aber nur entlang von spezifischen Flugrouten gezogen werden dürfen. Wenn ich mit einem Flugzeug nach Rio düse, helfe ich vielleicht einem Konkurrenten.

Reisespiel von Günter Burkhardt und Wolfgang Kramer für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren, ca. 20 Min.; www.kosmos.de; ca. 40 Franken.

«Expedition»

Dieser Klassiker ist eine etwas verschärfte Variante desselben Prinzips und seit 1985 mit unterschiedlichen Titeln immer wieder bei anderen Verlagen erschienen. Auch hier erhält man zu Beginn Karten und muss die entsprechenden Orte erreichen. Dazu legt man aber Pfeile aufs Spielbrett, welche drei Expeditionen steuern. Die Spieler können relativ fies sein und Expeditionen, an denen sie selber kein Interesse haben, ins Nirwana laufen lassen.

Reisespiel von Wolfgang Kramer für 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahren, ca. 60 Min.; www.amigo-spiele.de; ca. 30 Franken.

«Las Vegas Royale»

Das Spiel «Las Vegas Royale» Das adrenalintreibende Würfelspiel «Casino Royale» ZVG

Auch wenn ein Besuch im realen Las Vegas zurzeit nicht möglich ist, kann man mit diesem adrenalintreibenden Zockerspiel ein bisschen Casino-Atmosphäre nach Hause holen. Wir würfeln und setzen die Würfel in Casinos ein mit dem Ziel, dort mehr Würfel als alle Konkurrenten zu haben, um verschieden hohe Gewinne zu kassieren. Doch Vorsicht: Wenn zwei Spieler genau gleich viele Würfel im selben Casino haben, gehen beide leer aus.

Würfelspiel von Rüdiger Dorn für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren; ca. 30 Min.; www.ravensburger.de; ca. 55 Franken.

«Kahuna»

Das Brettspiel «Kahuna» Wer holt sich die Vorherrschaft in der Südsee? ZVG

Dieses schön gestaltete Taktikspiel ist für genau zwei Personen gedacht und entführt nicht etwa auf eine einsame Insel, sondern auf einen Archipel in der Südsee, fern des Horizonts, der aus zwölf Inseln besteht. Dort duellieren sich zwei Priester mit Handkarten um die Vorherrschaft. Dafür ist neben Glück auch ein bisschen Grips gefragt.

Taktikspiel von Günter Cornett für genau 2 Spieler ab 10 Jahren; ca. 30 Min.; www.kosmos.de; ca. 24 Franken.

«Isle of Skye»

Dieses Wirtschafts- und Legespiel, das 2016 den Preis «Kennerspiel des Jahres» gewonnen hat, spielt zwar nicht in der Gegenwart, verwendet aber doch einiges, wofür Schottland bekannt ist: Whisky, Hochlandschafe und die Brochs, die runden eisenzeitlichen fensterlosen Türme. Als Chef eines schottischen Clans versucht dabei jeder Spieler, sein Gebiet auszubauen, Einfluss zu mehren und möglichst viel Geld zu scheffeln.

Strategiespiel von Andreas Pelikan und Alexander Pfister für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren, ca. 60 Min.; www.lookout-spiele.de; ca. 35 Franken.

Tom Felber, der Autor dieses Artikels, war während mehrerer Jahre Vorsitzender der internationalen Kritiker-Jury «Spiel des Jahres» und veröffentlicht seit 1985 Spielerezensionen in verschiedenen Medien.