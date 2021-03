Corona ausser Kontrolle – Diese Bilder zeigen das Corona-Drama in Brasilien Nächtliche Beerdigungen, überfüllte Spitalgänge und Feldlazarette – im Epizentrum der Pandemie spielen sich dramatische Szenen ab. Lisa Füllemann

Brasilien ist zum Epizentrum der Corona-Pandemie geworden. Die Lage im Land ist verheerend. Am Sonntag wurden 44’326 neue Fälle gemeldet, pro Stunde sterben etwa 125 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Nach Angaben von AP ist das Land momentan für ein Viertel der täglichen Covid-19-Todesfälle weltweit verantwortlich. Insgesamt hat die Pandemie mehr als 300’000 Brasilianern das Leben gekostet.

Mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie sind die Todesfälle in Brasilien auf ihrem Höhepunkt. Das ist einerseits auf hoch ansteckende Varianten des Coronavirus zurückzuführen, andererseits auf die Regierung unter dem rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro. Dieser hat die Bedrohung durch das Virus stets herunterspielt und als «Grippchen» bezeichnet. Erst am Donnerstag erneuerte er seine Kritik an den Lockdown-Massnahmen in mehreren Bundesstaaten.

Im Februar schlugen Ärzte und Gesundheitspersonal aus dem ganzen Land Alarm und forderten strengere Massnahmen – ohne Erfolg. Nun ist das Gesundheitssystem vielerorts zusammengebrochen oder steht kurz vor dem Kollaps. Sauerstoffvorräte und Intubationsmaterial werden knapp, die Intensivstationen sind überfüllt. Aus 16 der 26 brasilianischen Bundesstaaten wird von einem katastrophalen Mangel an verfügbaren Intensivbetten berichtet. Viele haben nur noch eine Kapazität von weniger als 10 Prozent. Laut Fiocruz, einem brasilianischen Institut für öffentliche Gesundheit, handelt es sich um den grössten Gesundheits- und Spitalkollaps in der Geschichte des Landes.

Patienten sterben beim Warten auf Betten

Im Hospital Restinga e Extremo Sul, einer der wichtigsten medizinischen Einrichtungen in Porto Alegre, ist die Notaufnahme zu einer überfüllten Corona-Station mutiert, in der viele Patienten auf Stühlen versorgt werden müssen, weil keine Betten mehr frei sind. Ein 29-jähriger Apotheker erzählt gegenüber der «New York Times» von seiner 63-jährigen Tante, die Mitte März wegen Atemproblemen hospitalisiert werden musste. Da keine Betten zur Verfügung gestanden hätten, sei sie auf dem Gang einer überfüllten Abteilung mit Sauerstoff und einer Infusion behandelt worden. Drei Tage später sei sie gestorben. «Meiner Tante wurde nicht das Recht gegeben, um ihr Leben zu kämpfen», sagte der Neffe. «Sie wurde in einem Korridor zurückgelassen.»

Es ist kein Einzelfall. In den brasilianischen Medien und auf Social-Media-Plattformen gibt es zahlreiche Berichte über Patienten, die beim Warten auf Betten sterben, und über Leichen, die in Krankenhausfluren abgelegt werden. Staaten und Städte im ganzen Land kämpfen darum, weitere Todesfälle zu verhindern und mit den unzähligen Leichen umzugehen, die Leichenhallen und Friedhöfe überfluten.

«In acht Jahren als Krankenschwester habe ich noch nie so viel Schmerz empfunden wie in dieser Nacht.» Polyena Silveira, Krankenschwester

Am 17. März weinte die Krankenschwester Polyena Silveira im nordöstlichen Bundesstaat Piauí neben einem Corona-Patienten, der in einem öffentlichen Spital auf dem Boden starb. Ein Foto, das diesen Moment festhält, ging viral und sollte ein nationaler Weckruf werden. «Als er weg war, hatte ich zwei Minuten Zeit, um zu trauern, bevor ich zum nächsten Patienten ging», sagte die 33-Jährige zur AP. «In acht Jahren als Krankenschwester habe ich noch nie so viel Schmerz empfunden wie in dieser Nacht. Ich bin nahe an meiner Grenze, körperlich und geistig.»

Die dramatischen Bilder aus dem Corona-Hotspot Brasilien gehen um die Welt:

Angehörige trauern um den 90-jährigen José Moreira. Er verstarb am 30. Januar 2021 in seinem Haus in Manaus. Er litt vier Tage lang an schweren Symptomen, fand aber kein Spital mit einem freien Bett oder Sauerstoff. Eine NGO lieferte eine Sauerstoffflasche, doch da war es zu spät. Foto: Michael Dantas (AFP)

Eine Krankenschwester versorgt mehrere Patienten auf der Intensivstation in der Stadt Porto Alegre. Weil es zu wenig Betten hat, müssen die Spitäler auf Stühle ausweichen. (17. März 2021). Foto: Marcelo Oliveira (Keystone)

Corona-Patienten ruhen sich in den Gängen des Pronto-Socorro-Spitals in der Hauptstadt Brasilia aus. (10. März 2021). Foto: Joedson Alves (Keystone)

Patienten werden wegen des Platzmangels in einem improvisierten Bereich des öffentlichen HRAN-Spitals in Brasilia versorgt. (8. März 2021). Foto: Eraldo Peres (Keystone)

Ein Feldlazarett in einer Sporthalle in Santo André, am Stadtrand von São Paulo. (4. März 2021). Foto: Andre Penner (Keystone)

Ein Feldlazarett in einer Sporthalle in Santo André am Stadtrand von Sao Paulo. (26. März 2021). Foto: Miguel Schincarlo (AFP)

Der Körper eines Corona-Opfers liegt in einem Leichensack auf der Intensivstation des städtischen Spitals von São José in Duque de Caxias. (24. März 2021). Foto: Felipe Dana (Keystone)

Dieses Foto zeigt Familienmitglieder, die der Beerdigung eines Mannes beiwohnen, der an Corona gestorben ist. Hier am 10. März 2021 auf einem Friedhof in Cuiabá. Foto: Rogerio Florentino (Keystone)

Drohnenaufnahme einer Beerdigung auf dem Friedhof Vila Formosa in São Paulo. (23. März 2021). Foto: Miguel Schincariol (AFP)

Friedhofsarbeiter tragen während der ersten nächtlichen Beerdigung auf dem Friedhof Vila Formosa in São Paulo einen Sarg. (25. März 2021). Foto: Miguel Schincariol (AFP)