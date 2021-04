Showdown in Brüssel – Diese Big Player erwarten Parmelin Reist der Bundespräsident ans Schicksalstreffen mit Ursula von der Leyen, trifft er auf weitere Ansprechpartner, darunter eine knallharte Verhandlerin – und ein enttäuschter Freund. Stephan Israel aus Brüssel

Fortsetzung folgt? Die damalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (2. v. r)mit Kommissionschefin Ursula von der Leyen (l.) beim Minigipfel im Januar 2020 in Davos. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

In Ursula von der Leyens Agenda ist der 23. April für das Treffen mit Guy Parmelin reserviert. Der Bundespräsident dürfte zum Schicksalstreffen mit der Kommissionschefin in Brüssel in Begleitung von Aussenminister Ignazio Cassis und Staatssekretärin Livia Leu reisen. Auf EU-Seite dürften neben Ursula von der Leyen auch Kommissar Johannes Hahn und Stéphanie Riso sitzen, zuständig im Kabinett der Kommissionschefin für das Schweizer Dossier. Wer sind die Ansprechpartner der Schweiz in Brüssel, wie ist ihre Rolle beziehungsweise ihr Standpunkt, und wer zieht sonst noch auf EU-Seite die Fäden, wenn es um das Rahmenabkommen geht?

Ursula von der Leyen

Trifft sie nächste Woche Bundespräsident Guy Parmelin? EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Foto: Ian Langsdon (Epa)

Kommt es Freitag nächste Woche in Brüssel zum Showdown, und was hat Guy Parmelin zu erwarten? Ursula von der Leyen pflegt im Vergleich zu ihren Vorgängern bisher einen sehr nüchternen bis distanzierten Umgang mit dem Schweizer Dossier. Grosse Gesten wie vom Luxemburger Jean-Claude Juncker sind nicht zu erwarten. Sie hat auch keinen Schweiz-Bezug wie José Manuel Barroso, der mehrere Jahre Dozent in Genf war. Die 62-jährige Christdemokratin kommt aus dem hohen Norden Deutschlands, wo man die Schweiz kaum auf dem Radar hat. Ursula von der Leyen ist eine überzeugte Anhängerin der europäischen Integration mit wenig Verständnis für Sonderwünsche eines Drittstaates. Nach dem letzten und bisher einzigen bilateralen Treffen mit der damaligen Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga im Januar 2020 war die Kommissionschefin verwundert über die Schweizer Unentschlossenheit beim Rahmenabkommen. Ursula von der Leyen hat das Dossier als Altlast von ihren Vorgängern geerbt und ist zum Schluss gekommen, dass sie damit keine Lorbeeren gewinnen kann. Image und Selbstdarstellung sind für die Kommissionschefin aber zentral. Ursula von der Leyen kämpft derzeit damit, im Kampf gegen Corona die Impfkampagne doch noch zu einem Erfolg zu machen. Das hat Priorität, und das Schweizer Dossier ist da eine eher unwillkommene Ablenkung.

Johannes Hahn

Schlechte Erinnerungen ans letzte Treffen: EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn. Foto: Aris Oikonomou (Keystone)

Der EU-Haushaltskommissar ist der offizielle Ansprechpartner für Aussenminister Ignazio Cassis und dürfte beim Treffen mit am Tisch sitzen. Dies nur, weil der eigentlich zuständige EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell sich um die grossen Krisenherde der Welt kümmern muss und deshalb keine Zeit für die Schweiz hat. Als Juncker einst Johannes Hahn als Kontaktmann designierte, sah man das in der Schweiz anfänglich positiv. Immerhin ein Österreicher. Doch spätestens seit dem Ende der offiziellen Verhandlungen ist es vorbei mit der Freundschaft. Die Verstimmung geht auf Dezember 2018 zurück. Johannes Hahn behauptete damals, er habe sich mit Ignazio Cassis auf einen Entwurf des Rahmenabkommens geeinigt. Und zwar nach sieben persönlichen Verhandlungsrunden bei einem letzten Geheimtreffen in einem Zürcher Hotel. Als der Bundesrat sich danach nicht hinter den Entwurf stellen wollte, zeigte sich Johannes Hahn düpiert, bezeichnete das Auslaufen der Börsenäquivalenz als «Schuss vor den Bug» und warf der Schweizer Regierung in einem geharnischten Brief vor, auf Zeit zu spielen. Ein Eindruck, der sich bei Hahn seither noch gefestigt hat.

Stéphanie Riso

Stéphanie Riso ist im Kabinett von Ursula von der Leyen für die Schweiz zuständig. Foto: Thierry Monasse (Getty Images)

Die 45-jährige Französin hat die letzten Wochen versucht, mit der Schweizer Chefunterhändlerin und Staatssekretärin Livia Leu eine Annäherung bei Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinie und Staatsbeihilfen zu finden. Insgesamt sechsmal haben sich die beiden Spitzenbeamtinnen am Hauptsitz der EU-Kommission persönlich beziehungsweise per Video getroffen, bekanntlich ohne Erfolg. Stéphanie Riso hat ihre Sporen in der sogenannten Brexit-Taskforce an der Seite von Chefunterhändler Michel Barnier abverdient. Einige schreiben es dem Einsatz der Französin zu, dass der Deal mit den Briten in letzter Minute vor Weihnachten doch noch zustande gekommen ist. Die studierte Ökonomin ist harte Verhandlungen gewohnt, gilt als sehr kompetent und kennt den Unterschied zwischen den Schweizer Binnenmarktabkommen und dem Freihandelsvertrag der Briten im Detail. Sie ist stellvertretende Kabinettschefin von Ursula von der Leyen und im Kabinett unter anderem zuständig für das Schweiz-Dossier.

Michael Karnitschnig

Der Chefbeamte Michael Karnitschnig ist als Schweiz-Kenner eine Schlüsselfigur in der Brüsseler Schaltzentrale. Foto: Melanie Wenger (EP)

Der Innsbrucker ist sozusagen das institutionelle Gedächtnis, wenn es um die Beziehungen zur Schweiz und die Endlosverhandlungen über das Rahmenabkommen geht. Michael Karnitschnig war bereits im Kabinett von Kommissionschef José Manuel Barroso für das Dossier Schweiz zuständig. Der Portugiese hatte als ehemaliger Dozent an der Uni Genf ein besonderes Interesse daran, den bilateralen Weg zu sichern. Karnitschnig war dabei, als Barroso lange vor Juncker und von der Leyen auf einen institutionellen Rahmen für die bilaterale Beziehung drängte. Der Portugiese Barroso schied als enttäuschter Freund der Schweiz aus dem Amt, doch Michael Karnitschnig blieb dem Dossier als Kabinettschef von Johannes Hahn treu. Der 46-Jährige ist heute Direktor für auswärtige Beziehungen im Generalsekretariat der EU-Kommission und spielt dort beim Schweiz-Dossier nach wie vor eine Schlüsselrolle.

Andreas Schwab

Andreas Schwab ist der Schweiz-Experte im EU-Parlament. Foto: PD

Seine Stimme hat Gewicht. Andreas Schwab ist Vorsitzender der für die Schweiz zuständigen Delegation im EU-Parlament. Der 48-Jährige kommt aus Rottweil in Südbaden, vertritt einen Wahlkreis direkt an der Grenze zur Schweiz und besonders laut die Anliegen der Handwerksbetriebe im süddeutschen Raum, die sich seit Jahren über Schweizer Lohnschutzmassnahmen ärgern. Die Schweizer Gewerkschaften mögen ihn nicht besonders. Schwab kritisiert Achttageregel, Kontrolldichte sowie Kautionssystem als diskriminierend und sieht in einem Rahmenabkommen die Garantie dafür, dass die Schweiz sich künftig an die Regeln halten muss, wenn sie weiter am Binnenmarkt teilnehmen will. Als deutscher Christdemokrat hat Andreas Schwab einen direkten Draht zur Kommissionspräsidentin. Als Chef der Schweiz-Delegation im EU-Parlament hat er zuletzt versucht, mit Schweizer Parlamentariern Brücken zu bauen und Möglichkeiten für Kompromisse auszuloten.

Swiss Desk

Das Swiss Desk ist dem EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell unterstellt, der sich aber lieber um die grösseren Krisenherde in der weiten Welt kümmert. Foto: PD

Per Lagergren ist praktisch der einzige EU-Beamte, der sich in der EU-Kommission vollzeitlich mit der Schweiz befasst. Der Schwede leitet das sogenannte Swiss Desk, eine kleine Abteilung im Europäischen Auswärtigen Dienst unter dem EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell. Das Swiss Desk hat an Bedeutung verloren, seit Juncker das Schweiz-Dossier auch mit Blick auf den Brexit zur Chefsache gemacht hat. Vielleicht gibt es auch deshalb von Per Lagergren kaum Bilder. Das Swiss Desk steuert Know-how zu, während die Federführung im Kabinett von Ursula von der Leyen und im Generalsekretariat liegt, dem eigentlichen Machtzentrum der EU-Kommission. Von dort kommt auch die Weisung, vor einer Einigung beim Rahmenabkommen alle anderen Dossiers mit Schweiz-Bezug auf Eis zu legen.





Efta-Gruppe der Mitgliedsstaaten

Portugals EU-Botschafter Nuno Brito führt in diesem Halbjahr die Geschäfte der Mitgliedsstaaten in Brüssel. Foto: Reinaldo Rodrigues (Global Images)

Das Gesicht des unterschätzten Machtzentrums in Brüssel ist derzeit Nuno Brito, Botschafter Portugals, das im ersten Halbjahr die EU-Agenda der Mitgliedsstaaten führt. Portugal hat den Vorsitz des mächtigen Ausschusses der Ständigen Vertreter (AstV) der Mitgliedsstaaten, aber auch in der sogenannten Efta-Arbeitsgruppe. Selbst wenn Ursula von der Leyen gern möchte, sie kann der Schweiz nächsten Freitag nicht eigenmächtig Konzessionen anbieten. Die EU-Kommission muss in der Efta-Arbeitsgruppe und im AstV die Experten der Mitgliedsstaaten beziehungsweise deren Botschafter regelmässig über den Stand der Verhandlungen mit der Schweiz informieren. Bisher haben die Mitgliedsstaaten den Kurs Brüssels gegenüber der Schweiz stets gestützt und zuletzt den Bundesrat explizit aufgefordert, das Rahmenabkommen dem Parlament zu unterbreiten. Der Brexit hat die Mitgliedsstaaten zusammengeschweisst, die Positionen gegenüber Drittstaaten wie der Schweiz eher verhärtet. Seit 2008 mahnen die Mitgliedsstaaten alle zwei Jahre in Schlussfolgerung, der bilaterale Weg sei in einer Sackgasse, ein Rahmenabkommen Voraussetzung dafür, dass der Zugang zum Binnenmarkt weiter entwickelt werden könne. Es gibt keine Anzeichen, dass sich an dieser Position rasch etwas ändert.

