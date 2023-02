Wahlpanne im Baselbiet – Diese beiden Ungewählten haben zu früh gejubelt Nach der Aberkennung ihrer Landratsmandate wegen eines Computerfehlers herrscht bei den Betroffenen Enttäuschung und Konsternation. So etwas kam im Baselbiet noch nie vor. Simon Erlanger

Bittere Enttäuschung für Christian Helfenstein (links) und Dany Hugelshofer. Foto: zVg

Sie waren nur knapp eine Woche lang gewählte Landräte: Christian Helfenstein (Mitte) aus Aesch und Dany Hugelshofer (EVP) aus Grellingen. Am Freitagmorgen folgte die böse Überraschung in einer Mitteilung der Baselbieter Landeskanzlei: Ihre Sitze waren wegen eines Computerfehlers einem falschen Wahlkreis zugeschrieben worden. Beide sind nicht gewählt. Ihre Sitze gehen neu an Regina Weibel (Mitte) aus Dittingen und an Simone Buser (EVP) aus Reinach. An der Sitzverteilung der Parteien im Landrat ändert sich dadurch nichts.