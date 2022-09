Zubringer Bachgraben – Diese Bedingungen stellt der Bund für einen Baubeginn ab 2027 Der Bund bietet nun doch Hand, die Autobahnanbindung ins Allschwiler Bachgrabenareal zügig zu bauen. Doch dafür müssen die beiden Basel die Forderungen aus Bern erfüllen. Thomas Dähler

Regierungsrat Isaac Reber hofft nach wie vor, dass in fünf Jahren mit dem Bau des Zubringers Bachgraben begonnen werden kann: «Wir wollen den konstruktiven Weg gehen und mit dem Bund zusammen eine Lösung finden.» Foto: Dominik Plüss

Die Trägerschaft des Agglomerationsprogramms Basel, die beiden Basel und die französischen und deutschen Nachbarn, fordern, dass der Bund Korrekturen am Agglomerationsprogramm der vierten Generation vornimmt – Programme mit Baubeginn zwischen 2024 und 2028. Alle Beteiligten hätten einen Konsens erzielt, sagte der Baselbieter Regierungsrat Isaac Reber, Präsident des Agglomerationsprogramms Basel, am Freitag in Muttenz vor den Medien.