Saat-Abos für Städter – Diese Baslerinnen wollen Gartenarbeit kinderleicht machen Leslie Vogel, Scarlet Allenspach und Valérie Ziegler verkaufen in ihrem neuen Shop Jane unter anderem saisonale Bio-Samen, die extra auf den Balkongarten zugeschnitten sind. Julia Gisi

Sie bieten auch absoluten Gartenneulingen Starthilfe: Valérie Ziegler von Nuage und Leslie Vogel, Co-Geschäftsführerin von Urban Roots. Zusammen mit Scarlet Allenspach haben sie Jane gegründet. Foto: Kostas Maros

Der Sommer ist vorbei, die Nächte werden immer kälter – lohnt es sich da überhaupt noch, Pflanzen auf dem Balkon zu setzen? Und falls ja, welche Exemplare gedeihen in der Kälte? Richtig, diese Fragen würde sich nicht unbedingt ein Gartenprofi vom Land stellen, der mit einem grünen Daumen gesegnet ist, sondern eher ein Stadtmensch, der mit Botanik nicht viel am Hut hat.

Nichtsdestotrotz, die Antworten auf genau diese Fragen hat Leslie Vogel parat. Sie ist die Co- Geschäftsführerin von Urban Roots, einem Basler Start-up, das 2018 von Scarlet Allenspach, der anderen Geschäftsführerin, gegründet wurde und heute 11’400 Follower auf Instagram aufweist. «Wir spezialisieren uns darauf, die Gartenarbeit in der Stadt so einfach wie möglich zu machen. Und bieten auch Starthilfe für absolute Anfänger, die das ganze Jahr hindurch etwas anpflanzen möchten», so Vogel.