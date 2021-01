Wie Zara und Co., aber fair – Diese Baslerinnen wollen die Schweizer Mode revolutionieren Lorena Madarena und Emma Kistemaker wollten fair produzierte Kleider shoppen, die ihnen wirklich gefallen. Doch fündig wurden sie nicht. So gründete das Duo sein eigenes Label namens Manusia. Julia Gisi

Lorena Madarena (links) und Emma Kistemaker (rechts) sind beide modebegeistert und kennen einander seit der Kindheit. Foto: Nicole Pont/Tamedia

Es ist Samstag in der Basler Innerstadt, jener Tag, bevor auch die Zara-Filiale an der Freien Strasse in den Lockdown gehen muss. Eine lange Schlange hat sich vor dem Laden gebildet. Und es bestätigt sich der Eindruck: Bei der jungen, vornehmlich weiblichen Kundschaft ist die Modekette ausgesprochen beliebt. Kein Wunder: Alle fünf Wochen gibt es hier neue Kollektionen zu kaufen, die optisch teuren Designerstücken nachempfunden, jedoch um einiges günstiger sind.

Wenn man an den chic angezogenen Schaufensterpuppen und den fein säuberlich gefalteten Jeans vorbeischlendert, denkt man kaum daran, woher die Ware stammt und wer sie vor wenigen Tagen noch hergestellt hat. Und unter welchen Bedingungen. Einst gehörten auch die beiden jungen Baslerinnen Emma Kistemaker und Lorena Madarena zur Kundschaft von Zara, H&M und Co. Doch eine Reise eröffnete ihnen einen neuen Blickwinkel auf die Modeindustrie – und deren Schattenseite.