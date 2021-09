Bei Microsoft in der Endauswahl – Diese Baslerin designt eine Schrift für Millionen von Menschen Nina Stössinger ist Schriftgestalterin in New York. Die Agentur, in der sie arbeitet, bewirbt sich für die neue Standard-Schrift von Microsoft Office. Julia Konstantinidis

Zu Besuch in der alten Heimat: Nina Stössinger vor einem Portal des Basler Münsters. Foto: Dominik Plüss

Sie ist umgänglich, aber nicht anbiedernd, freundlich und auch robust. Nein, die Rede ist hier nicht von Nina Stössingers Wesensart. Vielmehr sind es Charaktermerkmale von «Seaford». Das ist die Schrift, die Stössinger gemeinsam mit ihrem Chef Tobias Frere-Jones und ihrem Kollegen Fred Shallcrass von Frere-Jones Type entworfen hat, der Agentur für Schriftdesign in New York, in der sie arbeitet.

«Ich stelle mir Schriften oft als Menschen vor», sagt Stössinger beim Treffen auf dem Münsterplatz. Die 43-Jährige, die in Binningen aufwuchs und seit fünf Jahren im Big Apple lebt, ist für zwei Wochen in der alten Heimat in den Ferien und besucht die Familie und Freunde.