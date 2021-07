Die Regionalen in Tokio – Diese Basler wollen Wilsons Rindfleisch aus den Schlagzeilen drängen Ab Freitag greifen die Leichtathleten ins olympische Geschehen ein – ohne Alex Wilson, dafür mit drei anderen Sportlern aus der Region Basel. Fabian Löw

Die zwei schnellsten Schweizer der Geschichte kommen aus Basel: Silvan Wicki (l.) und Alex Wilson. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Für die Sportfans vom Rheinknie gabs am Mittwoch den nächsten Dämpfer. Das Basler Olympiaseptett ist bloss noch ein Quintett. Sieben Sportler aus der Region Basel waren von Swiss Olympics Anfang Juli für die Spiele selektioniert worden, nach dem Verzicht von Roger Federer und der Sperre von Alex Wilson bleiben Basel nun noch zwei Fechter und drei Leichtathleten.

Benjamin Steffen und Max Heinzer von der Fechtgesellschaft Basel haben ihren ersten Einsatz bereits hinter sich, ab Freitag starten nun auch die Basler Leichtathleten in ihr Olympiaabenteuer. Es ist ein Trio, dem die Erfahrung fehlt – Salome Lang, Jason Joseph und Silvan Wicki kommen in Tokio alle zu ihrer olympischen Premiere. Und doch können sie mehr sein als blosse Olympiatouristen. Eine Analyse ihrer Ausgangslagen.

Salome Lang und die magische Marke

Die Olympiakleider passen: Salome Lang springt 2021 so hoch wie nie zuvor. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Seit Juni dieses Jahres kommt ein weiterer Schweizer Rekord aus Basel: An der Team-EM in Cluj segelt Salome Lang über 1,96 Meter, verbessert die Bestmarke von Sieglinde Cadusch aus dem Jahr 1995 um einen Zentimeter – und befreit sich von sämtlichem Druck. Die Olympiaqualifikation war damit geschafft und eine bisher eher mässige Saison mit einem Schlag zu einer aussergewöhnlichen geworden.

Was eine derartige Befreiung mit einer Athletin machen kann, war eine Woche später in Langenthal zu beobachten. Die Freudentränen nach ihrem Exploit waren noch gar nicht richtig getrocknet, da sprang sie an den Schweizer Meisterschaften über 1,97 Meter. «Ich war so müde, es ist mir unerklärlich, wie ich das geschafft habe», sagte sie gegenüber SRF.

Die sieben Tage zwischen Cluj und Langenthal hoben Salome Lang auf ein neues Level. Plötzlich wird die 23-jährige Baslerin auch international wahrgenommen. Sie erhielt eine Einladung zum Diamond-League-Meeting in Stockholm und sprang dort auf den starken fünften Platz.

Zufall aber ist Langs Höhenflug nicht. Sie ist nicht eine jener Athletinnen, die aus dem Nichts plötzlich da sind und zur Weltspitze gehören. Mit ihren 23 Jahren hat sie bereits einen langen Leichtathleten-Weg hinter sich. Youth Olympic Games 2014, U-20-EM 2015, U-20-WM 2016, U-23-EM 2017 und Hallen-EM 2019. Dazu die Team-Europameisterschaften 2014, 2017, 2019 und 2021. Eine stetige Entwicklung von der Nachwuchshoffnung zur Olympionikin.

In Tokio nun könnte sie bereits den nächsten Schritt machen und die magische Marke von 2 Metern knacken. Keine illusorische Träumerei, sondern ein realistisches Ziel. Das sieht auch Lang selbst nicht anders: «Ich würde nicht sagen, dass ich schon an meinen Grenzen angelangt bin.»

Ein Sprung über 2 Meter, damit wäre bei Olympia vieles möglich. Auch der Gewinn einer Medaille. In Rio 2016 gab es Gold bereits für 1,97 Meter. Zuerst aber gilt es, die Qualifikation zu überstehen. Dafür musste man vor fünf Jahren 1,94 Meter überspringen. Spätestens seit den sieben Tagen im Juni ist Lang dies sicher zuzutrauen.

Jason Joseph und der unkontrollierte Ferrari

Was darfs denn sein? Hürdensprinter Jason Joseph bei der Kleiderabgabe für die Spiele in Tokio. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Die Schweiz wurde für Jason Joseph zu klein. Im Winter unterschrieb der Hürdensprinter des LC Therwil einen Vertrag mit Puma, konnte sich dadurch einer Athletengruppe um Trainerlegende Rana Reider anschliessen und trainierte fortan mit Stars wie Omar McLeod, Andre De Grasse oder Christian Taylor in Florida. Zurück kam der 22-Jährige Ende Mai mit grossem Selbstvertrauen und einem Ferrari. Zumindest bezeichnete er selbst seinen neu trainierten Körper so.

Doch noch hat der U-23-Europameister nicht herausgefunden, wie er diesen Boliden kontrollieren und sauber über die Hürden steuern kann. Seine Bestzeiten aus den Vorjahren erreichte er 2021 nicht, die Olympialimite, die gemäss Joseph «eigentlich kein Problem» sein sollte, verpasste er, und er konnte nun nur nach Tokio reisen, weil sich Leichtathleten neu auch über ein Ranking qualifizieren konnten.

Doch Jason Joseph ist keiner, der sich von einem durchschnittlichen Frühling den Sommer vermiesen lässt. «Ich gehe nicht nach Tokio, um zu sagen: ‹Schön, hier zu sein.› Ich will in den Final, der Schweizer Rekord muss auf jeden Fall drin liegen», sagte er gegenüber Blue. Seiner eigenen Rekordzeit kam er zuletzt an den Schweizer Meisterschaften wieder sehr nahe – bis auf 8 Hundertstel. In 13,37 Sekunden liess er die 110 Meter Hürden hinter sich, profitierte dabei aber auch von starkem Rückenwind.

In Rio vor fünf Jahren hätte diese Zeit problemlos für den Halbfinaleinzug gereicht. Und auch für den Final qualifizierte man sich damals bereits mit 13,41 Sekunden. Es ist also trotz nicht optimaler Saison realistisch, dass Joseph am Donnerstag im Lauf um die Medaillen steht. Und dann? Die Bronzemedaille ging 2016 für 13,26 Sekunden weg. Konnte Joseph in der Olympiavorbereitung doch noch eine Gebrauchsanweisung für seinen Ferrari finden, scheint in Tokio vieles möglich.

Silvan Wicki und der Status als Nummer 1

An den Schweizer Meisterschaften liess Silvan Wicki seinen früheren Clubkollegen Alex Wilson über 100 Meter stehen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Alex Wilson hier, Alex Wilson da. Der schnellste Schweizer Sprinter der Geschichte dominierte in den vergangenen Jahren die Schlagzeilen. Meist dank markigen Worten oder schnellen Zeiten, zuletzt eher aufgrund von dubiosen Videos und verseuchtem Rindfleisch. Tatsache aber ist: Seit 2020 heisst die Schweizer Nummer 1 im 100-Meter-Sprint nicht mehr Wilson, sondern Silvan Wicki (26).

Direkte Duelle zwischen dem Basler und dem Riehener gab es im vergangenen Jahr zwar keine, weil Wilson nach einer Leistenoperation auf Wettkämpfe verzichtete. Doch Wicki kam in Abwesenheit seines Rivalen bis auf 3 Hundertstel an dessen Schweizer Rekord (10,08) heran. Und stellte danach im «Blick» klar, was er von Wilson halte: «Alex hat nicht den grössten Sportsgeist unter den Konkurrenten. Er mag es mir nicht gönnen und ich ihm nicht.»

2021 nun läuft Wicki bis jetzt noch nicht ganz so schnell wie in der Vorsaison. Bei 10,22 Sekunden liegt seine Bestzeit. Das reichte aber, um Wilson an den Schweizer Meisterschaften klar zu bezwingen und sich via Ranking ein Ticket für Tokio zu sichern. Dort will Wicki die Vorläufe überstehen und in die Halbfinals vom Sonntag einziehen. Dafür wird der frühere OB-Athlet, der inzwischen für den BTV Aarau startet, wohl bereits an seine Bestzeiten heranlaufen müssen, vielleicht braucht es gar einen Schweizer Rekord. Es wäre eine positive Meldung, die der Basler Sprint nach den vergangenen Tagen gut gebrauchen könnte.

