Selbst zum Klauen zu unattraktiv – Diese Basler Leihvelos sind zu kompliziert 2,15 Millionen Franken investiert der Kanton Basel-Stadt in das Veloverleihsystem Velospot. Die ersten Erfahrungen mit der App und dem E-Bike zeigen: Noch läuft nicht alles rund. Ein Test. Meinung Andrea Schuhmacher

Mit dem Velospot-E-Bike zu fahren ist, wie die eigene Erfahrung zeigt, alles andere als intuitiv einfach. Foto: Pino Covino

Der CEO der Intermobility SA, die das Veloverleihsystem Velospot in Basel betreibt, muss gleich nach dem ersten Test zu Hilfe gerufen werden. «Nein, so können Sie nicht fahren!», sagt François Kuonen am Telefon. Zurück auf den Sattel also. Die an der Medienorientierung im September versprochene einfache Handhabung entpuppt sich in der Praxis als gar nicht so einfach und alles andere als intuitiv.

Mit 2,15 Millionen Franken aus dem Pendlerfonds unterstützt der Kanton Basel-Stadt Velospot. Im Test wird aber schnell klar: Dieses System hat noch Verbesserungspotenzial. Das «Regionaljournal» berichtete kürzlich, die App sei zu kompliziert. Das wollten wir genau wissen. Ich stelle mich dem Test, und meine Erfahrung bestätigt dies. Als Erstes will ich nämlich wissen: Wo finde ich denn solch ein Gefährt überhaupt? Aber auf der App funktioniert die Karte nicht. Auf der Website werde ich fündig, dann aber vor die Aufgabe gestellt, auf der Weltkarte Basel zu suchen.