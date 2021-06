Livemusik in Basel – Diese Basler Festivals hoffen auf den Bundesrat Nach einem Jahr Pause wird das Summerblues Basel, der grösste Open-Air-Bluesevent der Schweiz, den Blues wieder nach Basel bringen – trotz der Planungsunsicherheit. Stella Bützer

In dieser Form wird es das diesjährige Summerblues Basel nicht geben. Für gute Stimmung ist dennoch vorgesorgt. Foto: Lucia Hunziker

Musikbegeisterte können sich freuen, denn der Festivalsommer fällt doch nicht komplett ins Wasser. Nach vielen Absagen gibt es endlich eine Zusage: Das Summerblues Basel findet dieses Jahr statt – und zwar gleich zweimal, wie Thomas Aegerter, Präsident des Summerblues Basel, an der Pressekonferenz freudig verkündet. Bereits am 2. Juli können Bluesfans im Volkshaus in die Welt des Blues eintauchen. Dann steht nämlich die sechste Ausgabe des Finals der «Swiss Blues Challenge» an. Am 20. August belebt dann das 12. Glaibasler Bluesfescht mit seinen Live-Acts die Strassen im Kleinbasel.