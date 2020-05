Für Infizierte und Kontaktpersonen – Diese Basler App soll dabei helfen, die Wege des Virus aufzuspüren Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt hat eine «Covid Care App» entwickeln lassen. Damit baut der Kanton seine Rolle als Pionier in der Betreuung von Infizierten weiter aus. Katrin Hauser

Bild: Gesundheitsdepartement Basel-Stadt 0

Wer neu am Coronavirus erkrankt, kann sich in Basel-Stadt via App betreuen lassen. Anstelle von täglichen Anrufen aus dem Gesundheitsdepartement können die Betroffenen nun einen Fragebogen auf dem Handy zu ihrem gesundheitlichen Befinden ausfüllen. Beispielsweise sollen sie angeben, ob sie derzeit an Husten, Atemnot, Fieber, Schwindel oder Erschöpfung leiden – die typischen Corona-Symptome eben. So wird die Betreuung von Infizierten, die nicht in ein Spital verlegt werden müssen, einfacher.

In einem zweiten Teil des Fragebogens müssen ausserdem Kontaktpersonen angegeben werden. So kann das Gesundheitsdepartement Ansteckungsketten nachkonstruieren. Im Gegensatz zu den sogenannten «Proximity Tracking Apps» handelt es sich bei der Basler Version nicht um eine App, die Bewegungen aufzeichnet. Sie kann also keine Personen ermitteln, welche im Tram über längere Zeit neben einer infizierten Person sassen. Daher richtet sich die App auch nicht an die Gesamtbevölkerung in Basel-Stadt, sondern nur an diejenigen, die positiv auf das Virus getestet wurden oder mit einer infizierten Person im Kontakt standen.

Man kann sich die App demnach auch nicht einfach so herunterladen. «Die Zugangsdaten werden vom Kantonsärztlichen Dienst zugestellt», schreibt das Gesundheitsdepartement. Die Installation sei freiwillig.

Basel Stadt baut seine Vorreiterrolle aus

Basel-Stadt gilt als Pionier-Kanton, was die Betreuung von Corona-Infizierten betrifft. Von Punkt null an, als der erste Fall in Riehen bekannt wurde, wurden die Erkrankten einmal täglich vom Basler Gesundheitsdepartement angerufen. Der Bund führt dieses Vorgehen ab dem 11. Mai, also mehr als zwei Monate später, ebenfalls ein. Das primäre Ziel besteht darin, die sozialen Kontakte von Covid-19-Infizierten zu ermitteln.

Die «Covid Care App», die in Zusammenarbeit mit der Firma KPMG entwickelt wurde, vereinfache diesen Prozess, sagt Marc-André Giger, Leiter Öffentliche Verwaltung bei KPMG: «Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Lösung einen wertvollen Beitrag zur Betreuung von erkrankten Personen und zur Entlastung des Gesundheitswesens leisten können. Und erste Reaktionen aus dem Ausland zeigen: Die App des Kantons Basel-Stadt stösst auch ausserhalb unserer Landesgrenzen auf grosses Interesse.»