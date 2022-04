Plaudern erwünscht – Diese Bank soll die Einsamkeit der Kleinbasler vertreiben Plauderbänke haben 2018 ihren Siegeszug in England angetreten. Im Kleinbasel laden neu zwei solcher Sitzgelegenheiten zum ungezwungenen Gespräch. Isabelle Thommen

So sieht sie aus, die Plauderbank. Foto: Isabelle Thommen

Beim Schulhaus Schoren setze ich mich auf eine Holzbank. «Plauderbank» steht da in grosser, oranger Schrift geschrieben. Ich warte. Die Sonne strahlt an diesem späten Donnerstagnachmittag, es sind viele Leute unterwegs. Meine Sitzgelegenheit soll Menschen zum gegenseitigen Austausch einladen. Ich lächle die vorbeigehenden Menschen an. Viele lächeln zurück, einige wenden den Blick ab. Setzen will sich niemand.