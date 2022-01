Bank Cler überrascht – Diese Bank ist auch eine Beiz In der Schalterhalle der Filiale am Aeschenplatz ist Tom Wiederkehr mit Die Station angekommen. Die etwas irritierende Mischung aus Gastronomie und Finanzwelt öffnet am Montag. Rachel Hueber

Der Eingangsbereich der Bank Cler, der auf den ersten Blick wie ein Fernsehstudio aussieht. Foto: Dominik Plüss

Zwischen den Bankern im schicken Anzug findet sich ein geblümtes Hemd wieder. Dieses gehört zur sympathischen Erscheinung von Tom Wiederkehr, dem neuen Gastrochef von Die Station. Das ist das neue Bistro in der ehemaligen Schalterhalle der Bank Cler am Aeschenplatz. Mit Wiederkehrs Mithilfe wird dieser Eingangsbereich zu einer kulinarischen Weltreise. Im 2-Wochen-Takt werden die Länderspezialitäten ausgetauscht. Von einer durch Barcelona inspirierten Paella-Bowl bis hin zum skandinavischen Räucherfisch-Klassiker soll ab Montag in der Station im regelmässigen Wechsel alles zu finden sein.

Weiter nach der Werbung

Auf den ersten Blick wirkt diese Kombination von Bank und Beiz ein wenig seltsam. Der grosse Raum erinnert an ein Fernsehstudio, nur sind anstelle der Kameras Bancomaten aufgestellt, und statt der Nachrichtenmoderatorin steht da eine Barkeeperin hinter der Theke.

Preisgekröntes Design

Doch das neuartige Geschäftsstellen-Design, das bereits in mehreren Filialen der Bank realisiert wurde, hat schon mehrere Preise erhalten. Marc Schäfer, Leiter Marktgebiet Basel beim Finanzunternehmen, sagt zur Patchwork-Einrichtung: «Durch die unterschiedlichen Sitzmöglichkeiten kann sich der Kunde entscheiden, wo er hin möchte. Es ist möglich, auf dem gemütlichen Sofa Platz zu nehmen oder für die Beratung in ein separates Zimmer zu wechseln.» Ausserdem sind die Möbel verschiebbar. Sie können weggeräumt werden, womit ein grosszügiger Eventbereich entsteht. «Wir können hier also auch Konzerte und Börsenevents organisieren», so Schäfer.

Die Station mit Bar und Sitzgelegenheiten. Foto: Dominik Plüss

Teil dieses Konzepts sind nun auch Tom Wiederkehr und seine Station. Während der Öffnungszeiten der Bank wird ein fliessender Übergang gebildet, nach Schliessung wird eine Glasscheibe aufgezogen, damit der Gastrobereich weiterlaufen kann. «Ich bin hier Pächter und somit eigenständig», so Wiederkehr. Unter den Arkaden darf er zudem auch den Aussenbereich nutzen, mit gewissen Einschränkungen, denn die Passanten müssen noch zirkulieren können.

Spezerei im ehemaligen Reisebüro

Patrick Geyer, Leiter Region Mitte der Bank Cler, preist Wiederkehr: «Er gehört zu den bekanntesten und innovativsten Gastronomen Basels.» Wiederkehr hat jedenfalls grosse Ambitionen für Die Station. Gebäck und Kaffee, eine Bar, aber auch ein Restaurant mit Take-away will er miteinander vereinen. Beim Menü sollen die bereits erwähnten Bowls eine besondere Rolle spielen.

Neben der Station befindet sich ausserdem die Spezerei, ein Delikatessenlädeli im ehemaligen Reisebüro Basilisk, das ebenfalls von Wiederkehr betrieben wird. Dort kann man zahlreiche Weine, Oliven und Fleischwaren kaufen.

Wiederkehr legt grossen Wert auf saisonale Produkte aus der Region: «Ich habe keine Lieferanten, sondern Partner.» Er erwähnt namentlich die Metzgerei Jenzer in Arlesheim und London Tea vom Spalenberg. Wenns um Wein geht, setzt Wiederkehr auf Baur au Lac Vins. Bei Tee und Kaffee vertraut er auf das Japanische mit Ueshima Coffee Company.

Wer bei Die Station alles haltmacht, wird sich zeigen. Ab Montag geht das neue Konzept in Betrieb.

Fehler gefunden?Jetzt melden.