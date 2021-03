3000 Jahre Hochkultur am Nil Infos einblenden

Früher hat das Antikenmuseum Basel seine bedeutende altägyptische Abteilung in der Hauptsache chronologisch gegliedert. Das neue Ausstellungsformat geht sein Sujet, nämlich «3000 Jahre Hochkultur am Nil», spielerischer an. Interaktive Inhalte sind integriert, von der begehbaren Timeline bis zur Multimedia-Installation, ohne sich in den Vordergrund zu drängeln.

Die ägyptische Sammlung, die 1840 ihren Anfang nimmt, ist seit dem Ende des Lockdown in neuer kulturhistorisch orientierter Inszenierung zu besichtigen. Behandelt werden sechs zentrale Themen:

die Entdeckung und Erforschung des pharaonischen Ägyptens, die Anfänge der pharaonischen Hochkultur,

der Alltag am Nil, Tod und Jenseits, die Welt der Götter, Ägypten zur Zeit der spätantiken Globalisierung. Obgleich Corona-bedingt derzeit nur wenige Personen zeitgleich in die Räume dürfen, zählte das Haus nach Auskunft von Direktor Andrea Bignasca am ersten Wochenende 600 Besucher. (sr)