Grenzüberschreitende Kunst – Diese Ausstellung findet in drei Ländern gleichzeitig statt An der Regionale 22, die am Wochenende Vernissage feiert, sind Arbeiten von 155 Künstlerinnen und Künstlern in 19 verschiedenen Institutionen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz zu sehen. Julia Konstantinidis

Der Künstler Dan Künzler lebt in Weil am Rhein. In dieser Arbeit aus der Serie «The place beyond the Rhine» ( 2020 ) nimmt er die besondere Lage des Dreilands auf. © Dan Künzler

Die Kunst kennt keine Grenzen und ihre Sprache ist international. Eigentlich. Aber Hand aufs Herz: Wer in Basel kennt die Fabrik Culture in Hegenheim? Oder das Kunsthaus L6 in Freiburg im Breisgau? Gelegenheit, allfällige Wissenslücken zu schliessen, bietet die grenzüberschreitende Kunstausstellung Regionale 22, die seit über 20 Jahren die Kunst- und Kulturwelten der drei Nachbarländer näher zueinander bringt. Am kommenden Wochenende feiern die meisten der 19 Institutionen, die an der Regionale beteiligt sind, die Vernissage ihrer Ausstellungen, die eigens für die Dreiländer-Veranstaltung konzipiert wurden.