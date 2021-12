Advent in der Region – Diese Aktivitäten kommen ohne Corona-Einschränkungen aus Aufgrund der Pandemie mussten Weihnachtsmärkte vielerorts abgesagt werden oder können nur unter strengen Massnahmen stattfinden. Diese sieben Angebote sind rund um die Uhr frei zugänglich. Lisa Groelly

Auf viele Anlässe muss auch in diesem Jahr wieder verzichtet werden. Doch der Advent fällt deswegen nicht ins Wasser. Foto: Enzo Lopardo

Därwiler Adventspark

Die Cottages im Therwiler Adventspark informieren über verschiedene Weihnachtsbräuche. Foto: Eduard Löw (zvg)

Seit dem 26. November und noch bis zum 6. Januar laden entlang der Bahnhof- und Benkenstrasse in Therwil zwölf beleuchtete, offene Häuser, sogenannte Cottages, zu einem Besuch im Therwiler Adventspark ein. Darin sind Informationen zu verschiedenen Weihnachtstraditionen und -bräuchen zu finden. Die Adventsfenster werden dieses Jahr ebenfalls in die Cottages integriert. Ausserdem finden an gewissen Tagen Aktivitäten in den Hütten statt, und am 18. Dezember gibt es Darbietungen auf der Kulturbühne am Dorfplatz.

Gälterchinder Stärnewääg

Der Stärnewääg hat sich in der Region als fester Bestandteil des Advents etabliert. 2017 gewannen die Verantwortlichen den Baselbieter Freiwilligenpreis. Foto: Dominik Plüss (Archiv)

450 Sterne und 150 Laternen leuchten den Weg, der in Gelterkinden während rund 45 Minuten durch das Dorf führt und an zwölf Stationen die Geschichte «Wer hat Weihnachten geklaut?» erzählt. Aufwendig gestaltete Schaukästen illustrieren den Text, der an den Stationen aufliegt. Der Stärnewääg ist vom 10. bis zum 26. Dezember begehbar und jeweils von 17 bis 21 Uhr beleuchtet. Start ist im Gemeindepark neben dem Alters- und Pflegeheim zum Eibach.

Chaiseraugschter Latärnewääg

Auf dem anderthalb Kilometer langen Rundweg sorgen knapp fünfzig Laternen für eine besondere Stimmung. Foto: zvg

Der Laternenweg in Kaiseraugst wurde ins Leben gerufen, weil der traditionelle Weihnachtsmarkt in diesem Jahr abgesagt werden musste. Nachdem der Weg Ende November bereits ausgeleuchtet gewesen ist, um einzelne Marktstände miteinander zu verbinden, ist er dieses Wochenende am Freitag, 10. Dezember, von 18 bis 21 Uhr und am 11. und am 12. Dezember jeweils von 17 bis 21 Uhr beleuchtet. Auf dem anderthalb Kilometer langen Rundweg sorgen knapp fünfzig Laternen für eine besondere Stimmung. Ausserdem bieten zwei Geschichten, jeweils eine für Erwachsene und eine für Kinder, Unterhaltung. Der Weg startet im Dorfzentrum, Parkplätze gibt es im Löwenparkhaus beim Schulhaus Dorf.

Basler Krippenweg

Die Krippe im Schaufenster der Confiserie Schiesser am Marktplatz aus dem Jahr 2020. Foto: Kostas Maros

Bereits zum fünften Mal lädt der Basler Krippenweg dazu ein, innezuhalten und den Alltagsstress für eine Weile zu vergessen. In der Innenstadt, in Schaufenstern von Geschäften oder Privathaushalten, sind insgesamt 45 ganz unterschiedliche Krippen ausgestellt. Diese können ganz individuell und ohne feste Route bestaunt werden.

Weihnachtsweg Diegten/Eptingen

Am Weihnachtsmorgen findet der Brummbär einen Schneeball mit einer geheimen Botschaft. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar kann man den Bären in Diegten und Eptingen auf seiner Suche nach dem grossen Weihnachtsschatz unterstützen. Der Stationenweg «Die geheimnisvolle Weihnachtspost» ist gespickt mit Geschichten und Rätseln. Er dauert ungefähr eine Stunde und startet in Diegten beim Briefkasten des Pfarrhauses (Chilchweg 2), in Eptingen beim Foyer der Kirche. Mitnehmen sollte man gute Schuhe, warme Kleidung sowie Notizblock und Stift.

Adventshaus Hölstein

Beim Adventshaus in Hölstein geht jeden Tag ein neues Fenster auf. Foto: Dominik Plüss (Archiv)

Wie bei einem Adventskalender wird beim Hölsteiner Adventshaus auf dem Rübmatt-Areal jeden Tag ein Fenster geöffnet. Gestaltet wurden die 24 Fenster von Privatpersonen, der Schule, der Kirche sowie Firmen und Organisationen. Das Hölsteiner Adventshaus ist auf Initiative des Frauenvereins entstanden und wird über den Jahreswechsel hinaus stehen bleiben und jeden Abend leuchten.

Adventsfunkeln Rheinfelden

In Rheinfelden sorgen professionelle Lichtinstallationen für eine besinnliche Stimmung. Vom Stadtpark bis zum Inseli am Rhein erstrahlt die Altstadt noch bis zum 9. Januar in weihnachtlichem Glanz und lädt zum gemütlichen Schlendern ein. Im Rahmen des Adventsfunkelns gibt es ausserdem weitere Aktivitäten und Anlässe.

