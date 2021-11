Beim Klimagipfel an der Front – Diese Aktivistinnen sorgen in Glasgow für Aufsehen Im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe sind es vor allem junge Frauen, die Massen mobilisieren. Drei führende Stimmen sind schon heute von Fluten und Hitzewellen betroffen.

Greta Thunberg nimmt mit anderen Aktivistinnen an einer Klima-Demonstration in Glasgow teil. (5. November 2021) Foto: Jeff J Mitchell (Getty Images)

Man mag sie bejubeln oder verfluchen, aber es dürfte wenige geben, denen die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg gar kein Begriff ist (Lesen Sie zum Phänomen Greta Thunberg: Wie Greta zur Aktivistin wurde – und wie sie angefeindet wird). Bei Mitzi Jonelle Tan, Vanessa Nakate und Elizabeth Wathuti ist das anders. Dabei sind sie es, die in ihren Heimatländern schon heute mit Fluten und Hitzewellen zu kämpfen haben. Über drei führende Stimmen aus dem globalen Süden, die zur COP26 nach Glasgow gereist sind, um Alarm zu schlagen.

Mitzi Jonelle Tan von den Philippinen

Mitzi Jonelle Tan ist als Klimaaktivistin in den Philippinen in grosser Gefahr. (2. November 2021) Foto: Duncan McGlynn (Keystone)

Taifune und Sturmfluten gehören zu Mitzi Jonelle Tans Leben wie für andere der Nieselregen im November. «Ich bin damit aufgewachsen, die Klimakrise zu sehen», erzählt die 24-Jährige in Glasgow im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Oft habe ihre Familie nachts Radio gehört, um nicht zu verpassen, sich wegen Überflutungen in Sicherheit bringen zu müssen. Vor vier Jahren entschloss sie sich, gegen die Zerstörung des Planeten ins Feld zu ziehen – doch das ist auf den Philippinen unter dem Regiment von Präsident Rodrigo Duterte eine gefährliche Angelegenheit (Lesen Sie dazu: Präsident Duterte lässt töten – Aufruf zur Menschenjagd).

«Wenn ich die Polizei sehe, fängt mein Herz an zu pochen, denn ich wurde schon mal von der Polizei festgehalten», sagt Tan. Die Sorge für Aktivisten sei dann nicht, wie lange man im Knast sitze. «Die Frage ist, ob man überhaupt im Gefängnis landet oder einfach verschwindet, das ist vielen von uns passiert, sie werden geschnappt und wir sehen sie nie wieder. Aufhören ist für Tan trotzdem keine Option. «Es gibt ein philippinisches Sprichwort: Wenn deine Augen geöffnet worden sind, ist es eine Sünde, sie wieder zu schliessen.»

Vanessa Nakate aus Uganda

«Wir ertrinken in Versprechen»: Vanessa Nakate aus Uganda glaubt nicht an die Zugeständnisse der Teilnehmer in Glasgow. (5. November 2021) Foto: Andy Buchanan (AFP)

Auf den letzten Metern der Weltklimakonferenz klingt Vanessa Nakate in Glasgow nicht mehr sehr hoffnungsvoll: «Wir ertrinken in Versprechen.» Gleichzeitig würden die Emissionen auch in diesem Jahr weiterhin steigen. Das sei der Grund, warum «Millionen von Aktivisten nicht den Erfolg sehen, dem in diesen Hallen hier applaudiert wird». Fast flehend richtet sich die 24-Jährige an die Delegierten: «Ich bitte euch, uns das Gegenteil zu beweisen.»

Elizabeth Wathuti aus Kenia

Elizabeth Wathuti sprach bei der Eröffnungszeremonie der COP26 vor Staatschefs aus aller Welt. (1. November 2021) Foto: Filippo Attili (Keystone)

Die Kenianerin Elizabeth Wathuti pflanzt Bäume. Mittlerweile sollen es mehrere Zehntausend sein, die die Kenianerin mit der von ihr gegründeten Green Generation Initiative und etlichen anderen jungen Menschen in die Erde gesetzt hat.

Forderung der Grünen Was bringen 10 Millionen Bäume dem Klima? «Die Entscheidungen, die ihr hier trefft, werden mitbestimmen, ob die Obstbäume, die wir pflanzen, gedeihen oder eingehen», warnte die 26-Jährige in Glasgow, als sie bei der Eröffnungszeremonie der COP26 vor den Mächtigen aus aller Welt redete. «Ich glaube daran, dass wir in der Lage sind, das Richtige tun, wenn wir es nur zulassen, es in unseren Herzen zu spüren. Also öffnet eure Herzen und handelt.» Durchbruch bei Klima-Verhandlungen steht weiter aus In Glasgow verhandeln seit dem 31. Oktober Vertreter aus fast 200 Ländern über die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Es sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst aber 1,5 Grad zu begrenzen.Derzeit bewegt sich die Erde selbst bei Einhaltung aller nationaler Klimaschutzzusagen auf eine folgenschwere Erwärmung um 2,7 Grad zu. Ein Durchbruch in den Verhandlungen steht auch zum Ende des Gipfels noch aus. Während der ersten Tage hatten Dutzende Staaten öffentlichkeitswirksam Zusagen und Selbstverpflichtungen zu mehr Klimaschutz verkündet – auch, um der Konferenz Schwung zu geben. So soll nach dem Willen von gut 130 Staaten die Zerstörung von Wäldern bis 2030 gestoppt werden. Mehr als 100 Staaten sagten zu, ihren Ausstoss des klimaschädlichen Methans deutlich zu drosseln. Mitte der Woche kam eine Allianz zustande, die zwischen 2030 und 2040 aus der Kohle aussteigen will.

Abo Klimagipfel in Glasgow Die Welt nimmt Abschied von Kohle, Öl und Gas Abo Glasgow-Beschluss gegen Abholzung Lässt sich die globale Waldvernichtung stoppen? Die Analyse in Grafiken Von Umweltexperten und Klimaaktivisten kam allerdings Kritik: Die «blitzartigen» Ankündigungen hätten zu lange Fristen, seien rein freiwillig und mit kaum Details unterfüttert. Zum Waldschutz etwa sei schon 2014 in New York dasselbe Ziel formuliert worden – doch habe sich die Abholzung seither noch beschleunigt. Am Wochenende hatten Zehntausende in vielen Ländern ihrem Unmut über jahrzehntelang verschleppten Klimaschutz Luft gemacht und mehr Klimagerechtigkeit gefordert. Die Organisatoren sprachen von mehr als 100’000 Teilnehmern allein in Glasgow. Die weltweit bekannteste Aktivistin, die Schwedin Greta Thunberg, geisselte Tatenlosigkeit und «Blablabla» der grossen Wirtschaftsnationen. Ihre Bilanz: Die Konferenz COP26 sei ein Fehlschlag.

SDA/aru

