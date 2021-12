Jansen pur – Diese AHV-Revision gehört zurück an den Absender Die Erhöhung des Frauenrentenalters ist nur der erste Schritt zum Rentenalter 67 für alle. Das ist knallharter Klassenkampf von oben. Meinung Ronja Jansen

«Hände weg von unseren Renten – AHV 21, so nicht!» hiess die Parole der Frauen, die im September in Bern gegen die Erhöhung des Rentenalters demonstrierten. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Streitereien über die AHV haben in der Schweiz Tradition. Seit Jahren werkelt das Parlament an einer neuen Revision. Letzte Woche haben die Bürgerlichen ihren jüngsten Vorschlag endgültig durchgeboxt: Die Mehrwertsteuer wird erhöht, das Frauenrentenalter geht rauf, und einige Frauen, die bald in Rente gehen, erhalten eine finanzielle Kompensation für den Rentenabbau.

Für die Linke war der Fall klar: Ein Referendum muss her! Die Rentenaltererhöhung ist ein Affront gegenüber den Frauen und die Kompensation ungenügend.

Ich teile die Empörung. Wenn es um die tieferen Renten der Frauen und die anhaltende Lohnungleichheit geht, stecken die Rechten den Kopf seit Jahren in den Sand, während sie sofort zur Stelle sind, wenn es darum geht, Rentenabbau auf dem Buckel der Frauen zu betreiben. Trotzdem wäre es höchst gefährlich, die Debatte um diese Reform auf einen Gleichstellungsstreit zu reduzieren.