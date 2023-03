1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Diese 20 haben im Fasnachts-Quiz ein BaZ-Jahresabo gewonnen Die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs stehen fest. Raphaela Portmann

Und das Lösungswort war...? Foto: Christian Jaeggi

Rund 1200 von Ihnen haben unser Fasnachts-Quiz ausgefüllt und das 13-stellige Lösungswort per E-Mail, Instagram oder Post verschickt. Einige der Leserinnen und Leser sind sogar in unserem Fasnachts-Pop-up-Büro am Spalenberg vorbeigekommen, um ihren Teilnahmeschein abzugeben, oder haben das Quiz vor Ort gelöst.

Zu gewinnen waren 20 Jahresabos dieser Zeitung. Folgende 20 Personen haben nicht nur das richtige Lösungswort gefunden, sondern hatten auch noch das Glück, gezogen zu werden:

Ursula Debrunner

Monique Brodbeck

Marlies Blaser

Paul Toggenburger

Daniel Erlanger

Elisabeth Vogel

Stella Bützer

Sandra Eggli-Glaser

Brigitte Angst

Rolf Baumann

Cornelia Frei

Ursula Borer

Annika Erismann

Federica Orlando

Margareta Mühleisen

Ursula Niklaus

Kurt Wächter

Angelo Bobbià

Brigitte Bruderer

Margot Hausmann

Und nun darf auch das Lösungswort verraten werden. Dieses lautet «KOPFLADÄÄRNLI».

