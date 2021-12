Gebäude sind schlimmer als Verkehr – Dies sind die grössten CO₂-Quellen in der Basler Innenstadt Nur gerade ein Prozent aller CO₂-Emissionen im Gebiet zwischen Bahnhof und Dreirosenbrücke werden von Pflanzen wieder aufgenommen. Katrin Hauser

Es braucht grossflächige Parks, um den CO₂-Ausstoss in der Innenstadt zu senken. Foto: Nicole Pont

Basel will eine grüne Stadt sein – neuerdings sogar eine Klimahauptstadt. Doch wer sich die CO₂-Emissionen am Rheinknie anschaut, sieht Rot statt Grün. Eine Forschungsgruppe der Uni Basel hat kürzlich eine Karte vorgestellt, auf der zu sehen ist, welche Strassen und Gebäude der Innerstadt in den letzten drei Jahren besonders viel CO₂ in die Atmosphäre abgesondert haben.

Je röter ein bestimmter Punkt ist, desto mehr Kohlenstoffdioxid wird dort freigesetzt. Wie zu erwarten war, ist die Nauenstrasse als besonders stark befahrene Strasse dunkelrot eingefärbt. Auch die Feldbergstrasse, die Klingelbergstrasse und der Aeschenplatz strahlen einem in leuchtendem Rot entgegen.