Nach 16 Jahren Debatte – Diegten baut für 3,4 Millionen Franken neue Aussensportanlagen Am Montag erfolgte in Diegten der offizielle Spatenstich für die neue Sportanlage samt Einstellhalle und Erlebnisspielplatz. Die Bauarbeiten dauern bis Ende Jahr. Simon Erlanger

Die neue Aussensportanlage kann auch für ein Schwingfest gebraucht werden, wie hier im August 2011 am damaligen kantonalen Schwingtag in Diegten. Foto: Archiv Tamedia/Dominik Plüss

16 Jahre nachdem die Gemeinde Diegten erstmals Pläne über den Bau einer neuen Aussensportanlage diskutiert hatte, erfolgte nun am Montag endlich der Spatenstich für die neue Anlage. Es sei eine gelöste Stimmung gewesen, als sich Gemeindevertreter, Planer und Bauunternehmer zum offiziellen Baubeginn zusammengefunden hatten, so die Sissacher «Volksstimme» am Dienstag.

Lange Entstehungszeit

Mehr als anderthalb Jahrzehnte lang wurde über die neue Sportanlage debattiert. 2018 wurde ein Projekt für eine neue Doppelmehrzweckhalle samt Aussensportanlagen von der Gemeindeversammlung verworfen. Eine abgespeckte Vorlage, die nur den Bau der Aussensportanlagen vorsah, fand 2021 schliesslich Gnade vor dem Souverän.

Der Sportplatz kommt leicht erhöht daher, weil unter der Anlage eine Einstellhalle samt Parkplätzen geplant ist. Visualisierung; Archiv Tamedia/Steck und Partner

Im Projekt enthalten sind ein moderner Allwettersportplatz mit Basketballfeldern und Fussballtoren sowie Anlagen für Kugelstossen, Weitsprung und Beachvolleyball. Dazu kommt eine Einstellhalle mit Parkplätzen und ein neuer Erlebnisspielplatz.

3,5 Millionen Franken Baukosten

Die Bauarbeiten begannen bereits im Dezember mit dem Abriss des alten Feuerwehrmagazins. Insgesamt kostet die neue Anlage rund 3,4 Millionen Franken. Die Bauarbeiten sollen im November abgeschlossen sein, die Umgebungsarbeiten dauern wohl bis Frühjahr 2024.

